الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غالبيتهم أطفال.. "أسوان الجامعي" تستقبل 22 سودانيا مصابون بضربات شمس

مستشفى أسوان الجامعى
مستشفى أسوان الجامعى

استقبلت مستشفى أسوان الجامعى، 22 سودانيا مصابون بإعياء مابين الإجهاد الحراري "ضربات الشمس" والهبوط، نظرًا لتعرضهم لأشعة الشمس الشديدة، في أثناء تواجدهم بمنطقة العلاقي في أسوان.

إصابة 22 شخص سوداني بهبوط لارتفاع درجة الحرارة

وجاءت أسماء المصابين الذين استقبلتهم مستشفى أسوان الجامعى كالتالي:

أيمن محمد فتح الله، عمره 15 سنة، وشقيقته نعمة محمد فتح الله، عمرها 35 عاما، وحساني آدم مضوي، عمره 15 عاما، وأشقاءه محمد آدم مضوى، عمره 12 عاما، وحسام آدم مضوي، عمره 10 سنوات، ومنه آدم مضوى، عامين، وجميع الأطفال السالف ذكرهم يعاننا من هبوط نظرًا لارتفاع درجة حرارة الطقس.

وتضمنت أسماء المصابين أيضًا من الأطفال سالين محجوب عبدالله، عمرها 6 سنوات وتعاني من مغص كلوي، وموزن إبراهيم عثمان، عمره 17 عاما، يعانى من انخفاض درجة الحرارة، وأشقاءه يقين إبراهيم عثمان، عمرها 12 عاما، وعائشة إبراهيم عثمان، 7 سنوات، ومحمد إبراهيم عثمان، عمره 15 عاما، إلى جانب يوسف إدريس محمد، عمره 12 عاما، وأحلام محمدين الحاج، عمرها 50 عاما، وجميعهم يعانون من هبوط نظرًا لارتفاع درجة حرارة الطقس.

وشملت أسماء المصابين أبو القاسم عبدالعظيم الآمين، عمره 6 سنوات، يعاني من ضيق في التنفس، وريتال إبراهيم عبود، عمرها 7 سنوات، تعانى من ارتفاع درجة الحرارة وقيئ، قسم الله الشيخ محمد، عمره 70 عاما، تعاني من أمراض الشيخوخة.

وأصيب يوسف الفاضل يوسف، عمره 17 عاما، اشتباه كسر بالكتف الأيسر، وأشقاءه ترتيل الفاضل يوسف، عمرها 11 عاما، وإصابتها اشتباه كسر بالضلوع والحوض، وشامه الفاضل يوسف، وأميمة الفاضل يوسف، عمرها 14 عاما، وإصابتهم كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، إلى جانب نفسية معتصم الصاوي، عمرها 42 عاما، وإصابتها كدمات متفرقة بالجسم، وأحمد عبدالفتاح ضو البيت، عمره 47 عاما، وإصابته جرح قطعي بفروة الرأس.

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