رؤي مواطن يبغي التغيير يا حكومة



• في انتظار طرح حكومي لرؤية جديدة لتغيير إيجابي

• استعادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية واستعادة الثقة

• توفير بيئة ملائمة للتنافسية واستغلال أدوات وخبرات جديدة

• عرض وزاري جديد للإجابة على سؤال التكليف المنتظر الإجابة على أرض الواقع: ماذا أعدتم لدعم ملف بناء الإنسان المصري كأولوية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

• فلتكن البداية الحكومية الجديدة بالإجابة والتوضيح بشأن جهود تطوير المشاركة السياسية،، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

• المنتظر في الحكومة الجديدة تغيير السياسات وليس فقط تغيير الوجوه، لأن الأصل في الأمر هو السياسة التي تسير عليها الحكومة

• وفق أحدث إحصاء، تستضيف مصر نحو تسعة ملايين مهاجر ولاجئ من بينهم أربعة ملايين سوداني و1.5 مليون سوري، بحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.. مطلوب من الحكومة الجديدة الإجابة على سؤال: كيف سيكون التعامل مع سلبيات تلك الأزمة واحتمالات تضخمها ؟

• لابد من خيارات أصلح لتشكيل مجموعة اقتصادية وزارية متناغمة ذات كفاءة عالية وخبرات عصرية، وأن يكون هناك نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والعمل المتسارع والعملي والمتخصص للذهاب الفوري لدعم منظومة القطاع الخاص في كل التخصصات، لأن جزءا من الثقافة العامة في مصر باتت تخشى تفعيل آليات عمل ذلك القطاع..

• تغيير المفاهيم السائدة المحبطة والمفقدة للثقة في إحداث التغيير الإيجابي

• يرى الناس في الشارع المصري أن الحكومة الجديدة تستوجب تغييرا شاملا لجميع الحقائب الوزارية وفي مقدمتها وزراء المجموعة الاقتصادية، الذين تسببوا في زيادة حجم الدين العام من خلال زيادة نسب الاقتراض.

• يُعرب أهل الاختصاص عن أملهم في تفاعل الحكومة الجديدة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مصر، مثل البطالة وارتفاع التضخم وتدهور مستوى المعيشة، هي الأولوية الكبرى بالنسبة للناس، وقد يرون أن التغيير الحكومي وحده لن يحل هذه المشاكل الهيكلية

• التعامل الإيجابي لتفعيل نتاج الحصاد الوفير من توصيات لجان " الحوار الوطني " لتحويلها لبرامج عمل زمنية تفصيلية

• التعامل المنفتح مع طلبات المعارضة التي تأمل في تحقيق إنفراجة في مدى الأفق السياسي أمام إمكانية مشاركتها في حكم البلاد بعد أن أطلق الرئيس السيسي دعوته إلى انخراط القوى السياسية في تفعيل الحوار الوطني والذي ضم شخصيات محسوبة على المعارضة إلى جلساته للنقاش حول مستقبل البلاد سياسيا واقتصاديا وفي مختلف المجالات، وتم إقرار عدة توصيات، فهل يحدث التغيير على أرض الواقع ؟|

• معلوم أن الحكومة الجديدة هي في الأساس أهدافها اقتصادية، وبالتالي المجموعة الاقتصادية بالحكومة عليها وضع برنامج شامل لوقف تدفق حدوث السلبيات مما يسبب عجزا في الموازنة، والعمل على رقابة المشروعات التي يتم تنفيذها من بداية الإسناد حتى يكون الإسناد بقيمته الحقيقية ومرورا بالرقابة على جميع مراحل التنفيذ وأن بكون هناك منافسة شفافة من الجهات التي تنفذ المشروعات حتى لإيكون إهدارا للمال وأن يكون التنفيذ للمشروعات التي لها عائد ووقف النزيف الذي يتم تحميله على الموازنة دون داع.

• مطلوب على وجه العجل من الحكومة الجديدة تعزيز ملف الإصلاح الإدارى والحوكمة لضمان تحقيق مستهدفات الحكومة ومواجهة أى عراقيل وعقبات تقف أمام تحقيق تلك المستهدفات، بجانب ضرورة الاستفادة من مخرجات الحوار الوطني والبناء عليها وتضمينها في البرنامج الذي ستقدمه الحكومة إلى البرلمان.

• يجب أن يكون على رأس أولويات تلك الحكومة التفاعل الجيد والاشتباك الإيجابي مع مشاكل الناس وطلباتهم وأحلامهم في قيام دولة معنية ببناء الإنسان، والمحاولة الجدية في تنفيذ مطالبهم وحل مشكلاتهم والوقوف على بعض الملفات الهامة وحلحلتها خاصة ملفي ارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء، ويجب تجاوز تلك المشكلات والأزمات لتحقيق نهضة تنموية وشمولية في الجمهورية الجديدة والتركيز على ملفات الزراعة والصناعة والتعليم والصحة نظرا لأهميتها البالغة في تقدم الدول وتحقيق نهضتها.

كانت تلك بعض مايحلم به الناس في بلادي، فهل تصل على عتبات وأبواب الحكومة الجديدة ؟