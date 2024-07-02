التحقيق مع البلوجر روكي أحمد بتهمة نشر فيديوهات مخلة

تباشر النيابة العامة اليوم الثلاثاء، التحقيق مع البلوجر المعروفة باسم روكي أحمد التي ألقي القبض عليها بدائرة قسم القاهرة الجديدة بقرار ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور.

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت فيديوهات خادشة تحث على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"فيسبوك" و"إنستجرام" للبلوجر روكي أحمد.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.