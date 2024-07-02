اليوم.. مهرجان مشروعات التخرج بقسم الإذاعة في "إعلام القاهرة"

يعقد قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة ثريا البدوي عميد الكلية، وإشراف د. شيماء ذو الفقار رئيس قسم الإذاعة، مهرجان مشروعات تخرج القسم، اليوم الثلاثاء ويستمر لمدة يومين.

ويشهد هذا العام تنافسًا بين 9 أفلام تسجيلية، و5 حملات تسويق اجتماعي، وما يقرب من 10 مشاريع إذاعية تتنوع موضوعاتهابين الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية.

رعاية شرفية

وحصل عدد من مشروعات التخرج، على رعاية شرفية من وزارات التعليم العالي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والشباب والرياضة، والبيئة، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والمجلس القومي للمرأة، ومبادرة جامعات مستدامة،، ودار الإفتاء المصرية.

وفي إطار فعاليات المهرجان وبالتزامن مع الاحتفال بمرور 71 عامًا على إنشاء إذاعة صوت العرب، سيتم تكريم عدد من الإذاعيين ممن تقلدوا رئاسة صوت العرب، وهم (الإذاعية الكبيرة أمينة صبري، والإذاعية الكبيرة نبيلة مكاوي، والإذاعية الدكتورة لمياء محمود، والإذاعية منال هيكل، ومحمد مرعي ومحمد فهيم وزينهم البدوي).