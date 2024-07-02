بعد قليل.. نظر محاكمة متهم بقتل شاب بسبب مشاجرة بينهما في المعصرة

تستكمل - بعد قليل - محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة متهم بقتل شاب بسبب مشاجرة بينهما في المعصرة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار على أحمد صقر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر وعصام أحمد بكار صديق محمد رفقي وأمانة سر أحمد صحبي وإسلام شحاته.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تشاجر مع المجني عليه، فتطورت إلى أن استخدم الطرفان أسلحة نارية بسبب خلافات بينهما، انتهت بقتل المجني عليه بطعنة نافذة بالقلب أودت بحياته.