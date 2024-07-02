الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السمات الأساسية للشخصية المصرية تتصدر عناوين العدد الجديد لمجلة مصر المحروسة

مصر المحروسة
مصر المحروسة

يصدر اليوم الثلاثاء العدد الأسبوعي لمجلة "مصر المحروسة" الإلكترونية، وهي مجلة ثقافية تعني بالآداب والفنون، تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.

 

السمات الأساسية للشخصية المصرية محور العدد الجديد لمصر المحروسة

في مقال رئيس التحرير تترجم د. هويدا صالح نشر في موقع B B C للناقد نيكولاس باربر الذي يتأمل فيه عملا ثقافيا يجلب البهجة للناس، حيث يشيد “باربر” بسعادة بالأبطال الخياليين في الروايات الهزلية وخاصة روايات وودهوس PG Wodehouse.

 

في باب "ملفات وقضايا" ينهي الكاتب الفلسطيني د. حسن العاصي سلسلة المقالات التي تعرض للجذور النفسية المناهضة للتكامل الأوروبي والهجرة، وموقف الأوربيين تجاه الهجرة إلى أوربا.

 

وفي باب دراسات نقدية بمجلة مصر المحروسة، يستعرض الناقد الجزائري إبراهيم المليكي رؤيته لديوان "الصبابة" عن قصص العشاق عبر التاريخ.

 

وفي باب "كتاب مصر المحروسة" تقدم د. فايزة حلمي ترجمة لمقال الكاتب والطبيب النفسي الأمريكي الشهير كاردر ستاوت بعنوان "الجميع مُدمن!"، أننا نعيش في عصر الإدمان، إنه وقت الرغبة الجامحة والاستهلاك المفرط غيْر المحدود، يبدو أن المدمنين بكل مكان، ربما يكون الإدمان قد تسلل إلى عائلتنا المباشرة والدائرة المُقرّبة للأصدقاء أيضًا، هذا هو الإدمان الذي نتحدث عنه على مائدة العشاء ونهمس في ساحة المدرسة، إنه النوع الصريح والمُحدّد، بينما هؤلاء هم الأشخاص الذين وصفهم المجتمع بأنهم مدمنون حقيقيون، فإننا غالبًا ما نغفل حقيقة بسيطة؛ وهي أننا قد نكون نحن أيضا مدمنين. 

 

في باب شعر يترجم الكاتب والمترجم الليبي عمر أبو القاسم الككلي آراء باشو في الشعر، حيث يوجه نصائحه للشعراء بأن يستقوا معرفتهم عن الصنوبر من شجرة الصنوبر، وعن البامبو من شجرة البامبو.وألا يتبع خطى قدامي الشعراء، بل اسع وراء ما كانوا يسعون إليه. 

 

في باب "خواطر وآراء" تواصل الكاتبة أمل زيادة، إرسال رسائلها الأسبوعية التي لن تصل أبدا إلى الفنان عمر خورشيد، وتتطرق من خلالها لبعض القضايا والمواقف الحياتية واليومية.

وفي باب "كتب ومجلات" يتناول الكاتب أكرم مصطفى كتاب" أحاديث قريتي" للكاتب الأردني ورجل القانون ماجد ذيب غنما، حيث يعيد قراءة جزء من سيرة حياة الوطن، وذلك من خلال سرد أحاديث وحكايات وقصص شكلّت بمجملها صورة نقيّة عن سردية البناء والتحدي في المجتمع الأردني الحديث. 

 

وفي باب بوابات الوطن يواصل الكاتب الصحفي صلاح صيام حكاياته عن "أبطال في طريق النصر"، متناولا سيرة الأبطال والشهداء الذين قدموا تضحياتهم الغالية في الطريق إلى انتصار أكتوبر المجيد، مستكملا في الحلقة الثامنة حديثه عن بطل آخر من شهداء القوات المسلحة المصرية.

 

وفي باب أخبار وأحداث بمجلة مصر المحروسة، تكتب سماح ممدوح عن وصول كتاب "في أثر عنايات الزيات" إلى القائمة القصيرة لجائزة جان ميشالسكي السويسرية.

 

وفي مقال آخر لباب بوابات الوطن يكتب د. حسين عبد البصير عن سمات وملامح الشخصية المصرية، فهو يرى الشخصية المصرية تتميز بروح العزة والكرامة، حيث يظهر الشعب المصري تفانيًا كبيرًا في الحفاظ على هويته وثقافته وقيمه. 

 

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