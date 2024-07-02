بعد بدء "الإنجليزي".. القلق والتوتر يسيطر على أولياء أمور طلاب الثانوية بالإسكندرية

سيطرت حالة من القلق والتوتر على وجوه أولياء الأمور المتواجدين أمام مجمع مدارس محمد نجيب غرب الإسكندرية لامتحانات الثانوية العامة، اثناء أداء أبنائهم امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزى"، قائلين ان مادة الانجليزي تعتبر مادة "السهل الممتنع" التى ترفع الدرجات لسهولة بعض الأسئلة، ولكن تعتبر من المواد الصعبة لوجود بعض الأسئلة غير المباشرة خاصة في القطعة.

ولي أمر: الإنجليزي سهل لكن يجب التركيز جيدا وقراءة الأسئلة أكثر من مرة



وقال عبدالله ناصر، موظف، أن مادة اللغة الإنجليزية من المواد السهلة التي تعتمد على الاختيارات والقطعة والترجمة، لذلك يتم حله بسهولة ويسر ويجب التركيز جيدا وقراءة الأسئلة أكثر من مرة حتى يتم حلها بدون إخطار.

مدرس: من المواد الصعبة و الترجمة تكون غير مفهومة والأسئلة غير مباشرة

في حين قال محمد محمود، مدرس، أن دائما ما يكون امتحان اللغة الإنجليزية من المواد الصعبة وتكون الترجمة غير مفهومة والأسئلة غير مباشرة أيضا، كما جاءت في الامتحانات السابقة، وان الوقت المحدد للمادة احيانا لا يكفي حل الامتحان ويجب أن يكون الوقت أطول لقراءة الأسئلة وفهما والتركيز للإجابة عليها.

وكان الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، قد قال إن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية بلغ 54502 طالبًا منهم 17455 طالبًا للشعبة الأدبية، و24280 طالبًا لشعبة العلوم، و10565 طالبًا لشعبة الرياضيات و2202 طالب للدولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام 140 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، كما تم تجهيز 34 استراحة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية منها 25 استراحة للرجال و9 استراحات للسيدات.

وأصدر تعليماته لجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين

وشدد على توفير الأثاث اللازم، مؤكدًا على متابعة مدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح، وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.

الثانوية العامة