الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نبتة للطفل.. "المتحدة" لا تتوقف عن دعم ورعاية النشء

الفنان أحمد أمين-
الفنان أحمد أمين- مهرجان العلمين

كشف الفنان أحمد أمين، رئيس مهرجان نبتة لمحتوى الطفل والنشء، عن تفاصيل الدورة الأولى من المهرجان التي تقام بالتزامن مع النسخة الثانية من مهرجان العلمين.

مهرجان العلمين

عوالم وقصص 

ويهدف مهرجان نبتة إلى دعم صناعة عوالم وقصص وشخصيات للأطفال، والوقوف بجانبها لإنجاحها حتى تتحول من مجرد محتوى إلى أشياء كثيرة حول الطفل من المنتجات إلى الفعاليات إلى الوسائط التفاعلية والألعاب.

مهرجان العلمين

ويستهدف المهرجان الفئة العمرية من سن صفر إلى المراهقة المبكرة، ويقدم مجموعة كبيرة من الورش في مجالات الحكي والرسوم المتحركة وصغار رواد الأعمال وصناع المحتوى، ويضم خبراء مصريين في صناعة محتوى الأطفال تفوقوا في مصر والخارج.

وتستقبل مسابقة مهرجان نبتة لمحتوى الأطفال مساهمات الأفراد والشركات، في فئات أغنية الطفل والأفلام الطويلة والقصيرة بكل أنواعها، ومشاريع الشخصيات والمسلسلات وكتابة المحتوى من الشعر والكتب والسيناريو.

مهرجان العلمين 

واقرأ:
الحلم يتحقق.. أحمد أمين يعبر عن سعادته لمشاركته كرئيس لمهرجان نبتة الأطفال

جوائز للفائزين في المسابقات

وتقدم لجنة تحكيم المهرجان جوائز للفائزين في المسابقات، وتستمر فعاليات المهرجان 4 أو 5 أيام، لكن تتواصل أنشطته على هامش مهرجان العلمين في مجالات الرياضة والورش اليدوية والعروض والدورات التعليمية، وأماكن الطعام المخصصة للطفل.

مهرجان العلمين

من المقرر أن تنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى 30 أغسطس المقبل، وتشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية.

للمزيد:
60% من عوائد مهرجان العالمين لغزة.. ناقد: "يعكس رسالة النسخة الثانية"

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