الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"بينا على اللجنة".. "التوك توك" أبرز وسيلة نقل بامتحانات الثانوية في الغربية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

واصل طلبة وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الغربية، التوافد على اللجان لأداء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى للقسمين العلمي والأدبي.

امتحانات الثانوية العامة 

وظهرت مركبات “التوك توك” بكثافة أمام اللجان، إذ استخدمه معظم أولياء أمور الطلاب في الوصول إلى اللجان تجنبا لزحام الطرق حال استقلال وسائل المواصلات الأخرى، ما قد يؤخر وصول أبنائهم.

ودخل  طلاب وطالبات الثانوية مقار اللجان الامتحانية الخاصة باللغة الأجنبية الأولى، وهم يمنون النفس بامتحان سهل.

وواصل طلبة وطالبات  الثانوية العامة بمحافظة الغربية، المراجعات الأخيرة أمام أبواب اللجان قبل الدخول لامتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي للقسمين الأدبي والعلمي، في "مراجعة آخر لحظة".

وتنطلق في محافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، سادس أيام امتحانات الثانوية العامة، ورابع أيام المواد الأساسية بمواد التاريخ للقسم الأدبي والفيزياء للقسم العلمي، داخل 113 لجنة مجهزة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، إذ يؤدي الامتحانات 40 ألف و661 طالبًا وطالبة.

وقال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية بالغربية، إلى أن 40  ألفًا و661 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات داخل 113 لجنة بالمحافظة، وأنه تم تجهيز اللجان  والسماح بوجود مرواح استاند بعد التأكد من تأمين مصادر التيار الكهربي لضمان التهوية الجيدة للطلاب اثناء الامتحانات، وتشكيل غرف عمليات لتلقى الشكاوى ومواجهة الطوارئ طوال فترة الامتحانات.

وأضاف أن المديرية تتواصل مع رؤساء لجان السير لتذليل كافة العقبات أمام الطلاب، وتوفير أكبر قدر من الراحة والاطمئنان أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة.

وكانت محافظة الغربية، بقيادة الدكتور طارق رحمي، قد قامت برفع درجة الاستعدادات القصوى في جميع المراكز والمدن والأحياء وداخل المدارس والإدارات التعليمية، كما أعُلنت حالة الطوارئ في المستشفيات والإسعاف والكهرباء، بهدف استقبال امتحانات الثانوية العامة بسلاسة ونجاح، وشدد على أهمية تعاون جميع الأطراف المعنية والتواجد الميداني والمتابعة الدورية لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم وتوفير الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم بكل يسر وسهولة وتذليل العقبات التي تواجههم.

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
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