الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التعليم" تنفى تداول امتحان الأجنبية الأولى للثانوية العامة قبل فتح اللجان

شادي زلطة
شادي زلطة

نفي شادي زلطة، المتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة ورقة امتحان اللغة الإنجليزية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات "السوشيال ميديا"، والتي تم نشرها  قبل بدء اللجان زاعمة أنها الامتحان الذي يؤديه الطلاب اليوم.


وبدأ قبل قليل، طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول بشعبتيها الأدبية والعلمية فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، داخل لجان مراقبة ومؤمنة، لضمان سير العملية الامتحانية.

بدء توافد الطلاب على لجان الثانوية العامة في شبرا مصر (بث مباشر)

"حجازي" يجتمع مع اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق أسئلة ونموذج إجابات امتحانات الثانوية العامة

فيما كان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد عقد، أمس، اجتماعًا مع اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق أسئلة ونموذج إجابات امتحانات الثانوية العامة، بحضور الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج والمشرف على اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق الأسئلة ونموذج الإجابة لكل امتحان مادة قبل التصحيح، والدكتورة أحلام الباز، المشرف على اللجان الفنية وتقدير الدرجات لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة.

txt

بدء إجراءات التفتيش لطلاب الثانوية العامة 2024 قبل امتحان اللغة الأجنبية الأولى


قرارات اللجنة الفنية حول امتحان الفيزياء  

وبناء على مراجعة دقيقة للجنة الفنية المختصة، قرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، اتخاذ الإجراءات التالية:

- منح الدرجة الكاملة للسؤال ٦ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- منح الدرجة الكاملة للسؤال ٣٣ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- منح الدرجة الكاملة للسؤال رقم ٤٠ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- اعتبار الإجابتين (أ- د) للسؤال رقم ٢٠ (نموذج أ) صحيحتين مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- اعتبار الإجابتين (أ- ب) صحيحتين للسؤال رقم ١٤ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- مساءلة اللجنة المسئولة عن مراجعة ورق أسئلة الامتحان قبل الطباعة.

inbound7421465494193923597
inbound7421465494193923597
امتحان اللغة الانجليزية العملية الامتحانية مادة اللغة الأجنبية الأولى طلاب الثانوية العامة مادة الفيزياء امتحان مادة الفيزياء الثانوية العامة

مواد متعلقة

بدء إجراءات التفتيش لطلاب الثانوية العامة 2024 قبل امتحان اللغة الأجنبية الأولى

امتحانات الثانوية العامة 2024.. وصول صناديق أسئلة اللغة الأجنبية الأولى إلى اللجان

فتح أبواب لجان الثانوية العامة 2024 لاستقبال الطلاب فى سادس أيام الامتحانات

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى.. اليوم

رابط نتيجة ثانوي تجاري برقم الجلوس 2024 لطلاب الدبلومات الفنية

"التعليم": لا مشاكل فى امتحان الجغرافيا للثانوية العامة مكفوفين

المراجعة النهائية للغة الإنجليزية للشهادة الثانوية العامة 2024 وتوزيع الدرجات

إنصاف الطلاب.. قرارات عاجلة للتعليم بشأن امتحان الفيزياء للثانوية العامة

الأكثر قراءة

"الشباب والرياضة" تعلن عن وظائف برواتب مجزية.. الشروط والتخصصات المطلوبة

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

استكمال المباراة.. بيراميدز يواجه سموحة لمدة 41 دقيقة ببرج العرب في دوري نايل

"روكى وليلى".. ليلة سقوط البلوجرات مروجى الفسق والفيديوهات المثلية

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

رؤي مواطن يبغي التغيير يا حكومة

محاسن السنوسي

معانا ولا علينا يا حكومة !

لواء. محسن الفحام

الشفافية الإيجابية

حسين دعسة

عندما يكشف جيمس جفري الخطط السرية.. من ينقذ غزة؟

يحيى عسكر

30 يونيو.. حتى نستطيع أن نعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء

محمود خليل

«مربع الحكمة» فى تجربة «لقمان»

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال