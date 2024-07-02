"التعليم" تنفى تداول امتحان الأجنبية الأولى للثانوية العامة قبل فتح اللجان

نفي شادي زلطة، المتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة ورقة امتحان اللغة الإنجليزية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات "السوشيال ميديا"، والتي تم نشرها قبل بدء اللجان زاعمة أنها الامتحان الذي يؤديه الطلاب اليوم.



وبدأ قبل قليل، طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول بشعبتيها الأدبية والعلمية فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، داخل لجان مراقبة ومؤمنة، لضمان سير العملية الامتحانية.

"حجازي" يجتمع مع اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق أسئلة ونموذج إجابات امتحانات الثانوية العامة

فيما كان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد عقد، أمس، اجتماعًا مع اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق أسئلة ونموذج إجابات امتحانات الثانوية العامة، بحضور الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج والمشرف على اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق الأسئلة ونموذج الإجابة لكل امتحان مادة قبل التصحيح، والدكتورة أحلام الباز، المشرف على اللجان الفنية وتقدير الدرجات لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة.



قرارات اللجنة الفنية حول امتحان الفيزياء

وبناء على مراجعة دقيقة للجنة الفنية المختصة، قرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، اتخاذ الإجراءات التالية:

- منح الدرجة الكاملة للسؤال ٦ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- منح الدرجة الكاملة للسؤال ٣٣ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- منح الدرجة الكاملة للسؤال رقم ٤٠ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- اعتبار الإجابتين (أ- د) للسؤال رقم ٢٠ (نموذج أ) صحيحتين مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- اعتبار الإجابتين (أ- ب) صحيحتين للسؤال رقم ١٤ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- مساءلة اللجنة المسئولة عن مراجعة ورق أسئلة الامتحان قبل الطباعة.