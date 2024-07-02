تنظمها قصور الثقافة.. انطلاق أولى فعاليات ورش "مصر جميلة" اليوم

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الثلاثاء، أولى فعاليات ورش "مصر جميلة" المعنية باكتشاف ورعاية وتنمية الموهوبين بالمحافظات، وتأتي الورش ضمن مبادرة وزارة الثقافة "ثقافتنا في إجازتنا".

ورشة لتعليم أساسيات الرسم

وضمن فعاليات ورش “مصر جميلة”، يستقبل قصر ثقافة فارسكور في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، أولى فعاليات الورش والتي تستمر لمدة ٦ أيام، وتتضمن ورشة لتعليم أساسيات الرسم، تدريب الفنان شادي قطامش، ورشة للتعبير الحركي للمدرب كريم خليل، بجانب ورشة لتعليم الفنون المسرحية للمخرج حسن النجار، ويتضمن حفل ختام المبادرة مشروعا متكاملا نتاج الورش المقدمة.

وفعاليات ورش “مصر جميلة”، تقدمها الإدارة العامة لرعاية المواهب، وتقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة دمياط.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة إقامة عدد من الورش في مجالات "الفنون التشكيلية، المسرح، الأداء الحركي، الموسيقى بنوعيها (العزف والغناء )، والكتابة الأدبية (القصة والشعر)، من خلال الاستعانة بمجموعة من المدربين والأكاديميين المتخصصين، لاكتشاف ودعم وتنمية المواهب الفنية والأدبية بمختلف المحافظات.

أجندة فعاليات قصور الثقافة اليوم

في سياق متصل، تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم عددا من الفعاليات والأنشطة عبر مواقعها المنتشرة بالمحافظات كالتالي: