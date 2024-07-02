تنظمها قصور الثقافة.. انطلاق أولى فعاليات ورش "مصر جميلة" اليوم
تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الثلاثاء، أولى فعاليات ورش "مصر جميلة" المعنية باكتشاف ورعاية وتنمية الموهوبين بالمحافظات، وتأتي الورش ضمن مبادرة وزارة الثقافة "ثقافتنا في إجازتنا".
ورشة لتعليم أساسيات الرسم
وضمن فعاليات ورش “مصر جميلة”، يستقبل قصر ثقافة فارسكور في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، أولى فعاليات الورش والتي تستمر لمدة ٦ أيام، وتتضمن ورشة لتعليم أساسيات الرسم، تدريب الفنان شادي قطامش، ورشة للتعبير الحركي للمدرب كريم خليل، بجانب ورشة لتعليم الفنون المسرحية للمخرج حسن النجار، ويتضمن حفل ختام المبادرة مشروعا متكاملا نتاج الورش المقدمة.
وفعاليات ورش “مصر جميلة”، تقدمها الإدارة العامة لرعاية المواهب، وتقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة دمياط.
ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة إقامة عدد من الورش في مجالات "الفنون التشكيلية، المسرح، الأداء الحركي، الموسيقى بنوعيها (العزف والغناء )، والكتابة الأدبية (القصة والشعر)، من خلال الاستعانة بمجموعة من المدربين والأكاديميين المتخصصين، لاكتشاف ودعم وتنمية المواهب الفنية والأدبية بمختلف المحافظات.
أجندة فعاليات قصور الثقافة اليوم
في سياق متصل، تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم عددا من الفعاليات والأنشطة عبر مواقعها المنتشرة بالمحافظات كالتالي:
- في الحادية عشر صباحا، تعقد بقصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية، ورشة تصميم لوحات بمناسبة رأس السنة الهجرية.
- وفي نفس التوقيت ــ الحادية عشر صباحا ــ تعقد بجمعية الابن الخاص بدمياط، ورشة تصميم ابتكار بمناسبة ثورة 23 يوليو للفنان فادي السيد.
- وفي الحادية عشر صباحا أيضا، تعقد بقصر ثقافة برج العرب بالإسكندرية، ورشة تعليم أساسيات الخياطة، تدريب المدربة هيام عبد الحميد.
- وفي الثانية عشر ظهرا، تعقد بمركز شباب أولاد حمزة بالعسيرات في محافظة سوهاج، ورشة تعليم أساسيات الرسم للأطفال، تدريب المدربة فاطمة أحمد.
- وفي الرابعة والنصف عصرا، تعقد ببيت ثقافة القباري بالإسكندرية، ورشة أساسيات الخط العربي، تدريب الفنان محمد جابر.
- وفي السابعة مساء، يحتضن قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، عرض فني لفرقة الموسيقي العربية.
- كما يستقبل قصر ثقافة المنصورة بالدقهلية، في السابعة مساء، أمسية شعرية بمشاركة الشاعر مصطفي الششتاوي، والشاعرة سكينة جوهر.
- وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ يستقبل قصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية، ورشة الكتابة الصحفية، تدريب نسرين عبد الرحيم.
- وفي التاسعة مساء، يعرض بقصر ثقافة موط بالوادي الجديد، عرض فني لفرقة الفنون التلقائية.
- وفي التاسعة مساء أيضا، يستقبل مسرح السامر بالعجوزة، العرض المسرحي نوستالجيا 80/ 90 ويستمر العرض لمدة 5 ليال.