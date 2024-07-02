الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"فول وبطاطس".. طالبات الثانوية العامة بمطروح توزعن "سندوتشات" صدقة عن شهداء غزة

طالبات الثانوية العامة
طالبات الثانوية العامة

وزعت طالبات الثانوية العامة بمحافظة مطروح، اليوم، سندوتشات "فول وبطاطس" ومياه معدنية أمام لجان امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، كصدقة جارية على أرواح شهداء قطاع غزة.

ورصدت “الدستور” الطالبات في أثناء توزيع السندوتشات والمياه أمام لجنة مجمع باحثة البادية بمدينة مرسى مطروح، مع طلب الدعاء لهم بالتوفيق.

وأكدت حبيبة أحمد، طالبة الثانوية العامة -شعبة علمي علوم- لـ"الدستور"، أنها قامت اليوم بتوزيع السندوتشات والمياه على المارة أمام لجنة مجمع باحثة البادية قبل بدء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى كصدقة جارية علي ارواح شهداء غزة وبنية التوفيق في الامتحانات القادمة. 

أضافت أنها بمشاركة عدد من زملائها من طالبات الثانوية، جرى توزيع المياه المعدنية في الامتحانات السابقة، وتم توعية الأهالي بمقاطعة شراء بعض المنتجات لمساعدة أهالي غزة الذين يتعرضون لعدوان غاشم من الحتلال الإسرائيلي.

ووجه محافظ مطروح، برفع درجة الاستعداد والتنسيق بين كافة الجهات المعنية مع توفير التأمين اللازم، وتوفير مزيد من سبل الراحة للطلاب والمراقبين، مع متابعة غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية ومراكز المدن وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومتابعة وصول الأسئلة والتواصل مع رؤساء اللجان للمتابعة أولا بأول، مشددا على معاينة تجهيزات اللجان والاستراحات ومراجعة الفرش وتوفير المياه والخدمات وكافة الاحتياجات للطلاب وضيوف المحافظة، مع مرور شرطة المرافق والمرور، ومنع الوقوف أو تواجد أى مصادر للازعاج بجانب اللجان، وتكثيف جهود النظافة بداخل ومحيط اللجان.

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طالبات الثانوية العامة محافظة مطروح مياة معدنية سندوتشات صدقة جارية علي ارواح شهداء غزة

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