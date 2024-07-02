الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة 2024

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

بدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، داخل لجان مراقبة ومؤمنة، لضمان سير العملية الامتحانية، على مستوى الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة 2024.. وصول صناديق أسئلة اللغة الأجنبية الأولى إلى اللجان

 "حجازي" يجتمع مع اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق أسئلة ونموذج إجابات امتحانات الثانوية العامة

فيما كان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد عقد، أمس، اجتماعا مع اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق أسئلة ونموذج إجابات امتحانات الثانوية العامة بحضور الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج والمشرف على اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق الأسئلة ونموذج الإجابة لكل امتحان مادةً قبل التصحيح، والدكتورة أحلام الباز، المشرف على اللجان الفنية وتقدير الدرجات لامتحانات شهادة اتمام الثانوية العامة.

استعراض نتيجة التقرير حول مدى مطابقة أسئلة امتحان مادة الفيزياء المواصفات الفنية

وذلك لاستعراض نتيجة التقرير الذي أعدته اللجنة حول مدى مطابقة أسئلة امتحان مادة الفيزياء للمواصفات الفنية، حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحقيق مبدأ الشفافية واطلاع الطلاب على تفاصيل ما أثير حول امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة 2024 في مادة الفيزياء.

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طلاب الثانوية العامة يتوافدون على لجان مدرسة هشام كمال بأكتوبر

قرارت اللجنة الفنية حول امتحان الفيزياء  


وبناء على مراجعة دقيقة للجنة الفنية المختصة، قرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم اتخاذ الإجراءات التالية:

- منح الدرجة الكاملة للسؤال ٦ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- منح الدرجة الكاملة للسؤال ٣٣ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- منح الدرجة الكاملة للسؤال رقم ٤٠ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- اعتبار الإجابتين (أ - د) للسؤال رقم ٢٠ (نموذج أ) صحيحتين مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- اعتبار الإجابتين (أ - ب) صحيحتين للسؤال رقم ١٤ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- مساءلة اللجنة المسئولة عن مراجعة ورق أسئلة الامتحان قبل الطباعة.

طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول مادة اللغة الأجنبية الأولى امتحانات الثانوية العامة مادة الفيزياء الدكتور رضا حجازي اللجنة الفنية

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