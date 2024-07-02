الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

30 يونيو رؤية استشرافية لعقد جديد.. مائدة مستديرة بـ"الأعلى للثقافة" اليوم

المجلس الأعلي للثقافة
المجلس الأعلي للثقافة

ينظم المجلس الأعلي للثقافة، بمقره الكائن بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة.،  مائدة مستديرة تحت عنوان "30 يونيو رؤية استشرافية لعقد جديد"، في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار الفعاليات الفنية والثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

المشاركون في المائدة

ويشارك في المائدة التي يديرها دكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلي للثقافة كل من دكتور أحمد بهاء خيري الرئيس السابق للجامعة المصرية اليابانية، الإعلامي دكتور جمال الشاعر مقرر لجنة الإعلام بالمجلس، الدكتور حامد عيد أستاذ متفرغ بكلية العلوم جامعة القاهرة و مستشار ثقافى سابق بالمغرب، ومقرر لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الإبتكاري.

كما يشارك في المائدة المستديرة 30 يونيو رؤية استشرافية، دكتورة راندا رزق، رئيس قسم الإعلام التربوي بجامعة القاهرة وعضو لجنة الإعلام بالمجلس ــ دكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة القانون بالمجلس ــ دكتور عاطف عبيد، استشارى تنظيم المعرفة والتحول الرقمي، وعضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية ــ دكتور محمد أحمد مرسي، مقرر لجنة الاقتصاد العلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة ــ دكتورة مني الحديدي، أستاذة علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة حلوان ومقررة لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة.

 الاحتفال بذكرى ثورة يونيو

ويحتفل الشعب المصري بالعيد الحادي عشر لثورة 30 يونيو العظيمة التى خاضها لإنقاذ الدولة من مصير مجهول كان ينتظرها على يد جماعة الإخوان الإرهابية، التي كانت بصدد طمس الهوية المصرية.

وأعادت ثورة 30 يونيو للمصريين هويتهم بعد محاولة اختطافها، تلك الثورة التى شهدت أكبر تضحيات من رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين فى أعمال العنف، التي ارتكبتها جماعة الإخوان وأعوانها.

وتحقق وبعد مرور 11 عامًا على ثورة الثلاثين من يونيو الكثير من الإنجازات، والنجاحات فى كل قطاع وجهة، مرتكزة على دعائم قوية من التلاحم الشعبى والاصطفاف الوطنى لمجابهة التحديات، بدءا من ‬ ‬تثبيت ‬دعائم ‬الدولة ‬ومن ‬ثم ‬الانطلاق ‬فى ‬البناء ‬والإنجاز ‬وعلى ‬التوازي ‬مع الحرب ‬ضد ‬الإرهاب ‬وسقوط ‬آلاف الضحايا ‬من ‬الأبرياء ‬ومن ‬أبطال ‬الشرطة ‬والقوات ‬المسلحة. 

30 يونيو المجلس الأعلى للثقافة عقد جديد دكتورة راندا رزق كلية دار العلوم بالقاهرة تنظيم المعرفة والتحول الرقمي

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