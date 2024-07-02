تخفف الضغط وتزيد الثقة بالنفس.. رسائل تحفيزية لطلاب الثانوية العامة في دمياط

وزع اتحاد طلاب مدارس إدارة دمياط التعليمية، بتوزيع “رسائل تحفيزية” وهدايا مصنوعة يدويا على طلاب الثانوية العامة، قبيل دخول اللجان لامتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، صباح اليوم الثلاثاء، أمام مدرستي دمياط الثانوية العسكرية بنين، واللوزي الثانوية بنات، بهدف تشجيع الطلبة وكسر حالة الرهبة قبيل دخول الامتحان.

امتحانات الثانوية العامة

واسقبل أعضاء الاتحاد الطلاب قبيل بدء اللجان وفتحها بتوزيع هدايا مصنوعة يدويا، بهدف رسم حالة من البهجة، ودفع الضغط العصبي عن الطلاب.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أكدت علي الالتزام بضوابط عقد الامتحانات وعدم إثارة أي مشكلات داخل لجان الامتحانات، وأشارت أن أي طالب يتورط في الغش سوف يحرم من أعمال الامتحانات كما سيتم إحالة جميع الوقائع إلى الجهات المختصة لأعمال شئونها، مؤكدة أن الوزارة سوف تحرص بشكل كبير من خلال رؤساء اللجان على توفير كافة سبل الراحة والآمان للطلاب للإجابة عن الأسئلة بكل هدوء.

وطالبت الوزارة طلاب الثانوية العامة، بالتعاون مع الملاحظين من خلال تسهيل إجراءات أعمال التفتيش باستخدام العصا الإلكترونية، مشددة على أن الوزارة تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من الانضباط مع انطلاق امتحانات المواد المضافة للمجموع تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.