الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرك جديد من وزيرة التخطيط بشأن الشباب

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجموعة من شباب الوزارة، وذلك في إطار سلسة الاجتماعات الدورية التي تعقدها وزيرة التخطيط مع الشباب لمتابعة سير العمل ومناقشة آرائهم ومقترحاتهم التطويرية، حضر الاجتماع طارق عبد الخالق، مستشار الوزيرة للموارد البشرية.

تكثيف البرامج التدريبة الموجهة للشباب

واستمعت الدكتورة هالة السعيد إلى الشباب في مختلف الإدارات والجهات التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشددة على أهمية تكثيف البرامج التدريبة الموجهة للشباب العاملين بالوزارة؛ من خلال توفير فرص متعددة لمختلف المجالات من أجل ثقل خبراتهم تطوير إمكانياتهم.

txt

"التخطيط" تكرم المشاركين بالورشة التدريبية حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

txt

نشاط مكثف لوزيرة التخطيط خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبى

كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية تمكين الشباب وفتح المجال للكفاءات منهم لتولي حجم أعمال أكبر، نظرًا للدور الكبير الذي تلعبه فئة الشباب في بناء وتنمية المجتمع، وهو ما يأتي في إطار الدفع بالتنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

التخطيط التنمية الاقتصادية سير العمل البرامج التدريبة تمكين الشباب

مواد متعلقة

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف شاغرة بوزارة الإسكان بهذه الشروط

635.5 مليار جنيه حزمًا حكومية لدعم الحماية الاجتماعية ومساندة القطاع الخاص

الحكومة: إصلاحات هيكلية لتحفيز الأنشطة الإنتاجية وفض التشابكات المالية

635.5 مليار جنيه حصيلة مخصصات مساندة القطاع الخاص بين 2020 و2024

"التخطيط" تكرم المشاركين بالورشة التدريبية حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

إطلاق أول مبادرة توعوية للمشروعات الخضراء بالفيوم اليوم الإثنين

3 تحديات اقتصادية على طاولة الحكومة الجديدة.. وخبير يوضح روشتة عبور الأزمة

الحكومة الجديدة.. خصخصة الاستثمارات ومواصلة التخارج من 79 نشاطًا فى صدارة الأولويات

الأكثر قراءة

"الشباب والرياضة" تعلن عن وظائف برواتب مجزية.. الشروط والتخصصات المطلوبة

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

استكمال المباراة.. بيراميدز يواجه سموحة لمدة 41 دقيقة ببرج العرب في دوري نايل

"روكى وليلى".. ليلة سقوط البلوجرات مروجى الفسق والفيديوهات المثلية

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

رؤي مواطن يبغي التغيير يا حكومة

محاسن السنوسي

معانا ولا علينا يا حكومة !

لواء. محسن الفحام

الشفافية الإيجابية

حسين دعسة

عندما يكشف جيمس جفري الخطط السرية.. من ينقذ غزة؟

يحيى عسكر

30 يونيو.. حتى نستطيع أن نعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء

محمود خليل

«مربع الحكمة» فى تجربة «لقمان»

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال