تحرك جديد من وزيرة التخطيط بشأن الشباب

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجموعة من شباب الوزارة، وذلك في إطار سلسة الاجتماعات الدورية التي تعقدها وزيرة التخطيط مع الشباب لمتابعة سير العمل ومناقشة آرائهم ومقترحاتهم التطويرية، حضر الاجتماع طارق عبد الخالق، مستشار الوزيرة للموارد البشرية.

تكثيف البرامج التدريبة الموجهة للشباب

واستمعت الدكتورة هالة السعيد إلى الشباب في مختلف الإدارات والجهات التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشددة على أهمية تكثيف البرامج التدريبة الموجهة للشباب العاملين بالوزارة؛ من خلال توفير فرص متعددة لمختلف المجالات من أجل ثقل خبراتهم تطوير إمكانياتهم.

كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية تمكين الشباب وفتح المجال للكفاءات منهم لتولي حجم أعمال أكبر، نظرًا للدور الكبير الذي تلعبه فئة الشباب في بناء وتنمية المجتمع، وهو ما يأتي في إطار الدفع بالتنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.