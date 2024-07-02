خطة اليوم التالي.. نتنياهو يتراجع عن "المحظور" بشأن إدارة غزة

أكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلًا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين مطلعين، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تراجع "سرًا" في الأسابيع الأخيرة عن معارضته لمشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة غزة بعد انتهاء الحرب.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير مطول لها نشر، صباح اليوم الثلاثاء، أن هذا التطور جاء بعد أن وجه مكتب نتنياهو على مدى أشهر المؤسسة الأمنية بعدم إدراج السلطة الفلسطينية في أي من خططها لإدارة غزة بعد الحرب، لكن وفقا للمسؤولين المطلعين فإن الأمر أعاق بشكل كبير الجهود المبذولة لصياغة مقترحات واقعية لما تم التوصل إليه في الخطة المعروفة باسم "اليوم التالي".

وقال مسؤولان إسرائيليان لـ"تايمز أوف إسرائيل": "إن كبار مساعدي نتنياهو خلصوا سرا إلى أن الأفراد الذين لهم صلات بالسلطة الفلسطينية هم الخيار الوحيد القابل للتطبيق أمام إسرائيل إذا أرادت الاعتماد على الفلسطينيين المحليين لإدارة الشؤون المدنية في غزة بعد الحرب".

وقال إحداهما، إن عبارة "الفلسطينيون المحليون" هي رمز للأفراد المنتمين إلى السلطة الفلسطينية.

يتم فحص موظفو السلطة الفلسطينية من المستوى الأدنى في الوقت الحالي

أوضح المسؤولان، أن الأفراد المعنيين هم من سكان غزة الذين يتقاضون رواتب من السلطة الفلسطينية والذين أداروا الشؤون المدنية في القطاع حتى سيطرة حماس على السلطة في عام 2007، ويتم فحصهم الآن من قبل إسرائيل.

أضاف: "أن مكتب نتنياهو بدأ التمييز بين قيادة السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، الذي لم يدين علنًا بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر الذي أدى إلى بدء الحرب، وموظفي السلطة الفلسطينية (من المستوى الأدنى) الذين هم جزء من السلطة الفلسطينية بالفعل؛ لإنشاء مؤسسات في غزة أكثر ملاءمة لإدارة الشؤون الإدارية للقطاع".

أشار إلى أن احتمال قيام عباس بتفويض هؤلاء المسؤولين والمؤسسات بإدارة غزة دون التزام إسرائيلي بإنشاء أفق سياسي يؤدي إلى حل الدولتين يظل منخفضًا للغاية، وينطبق الشيء نفسه على مشاركة الدول العربية المجاورة في حكم ما بعد الحرب أو تأمين غزة، بالنظر إلى أن مصر وقطر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها قد اشترطت مساعداتها على مسار قابل للتطبيق لتحقيق حل الدولتين.

لفت أحد المسؤولان أن معارضة نتنياهو لتسليم السيطرة على غزة إلى "السلطة الفلسطينية الحالية" لا تزال قائمة، لكنه يمكن أن يكون أكثر مرونة إذا نفذت حكومة السلطة الفلسطينية "إصلاحات مهمة" للتصدي بشكل أفضل للمقاومة في الضفة الغربية.

هذا، ويواصل نتنياهو علنًا رفض فكرة حكم السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، وقال للقناة 14 الأسبوع الماض، إنه "لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية في المنطقة الساحلية، وإنه غير مستعد لتسليم [غزة] للسلطة الفلسطينية"، وبدلا من ذلك، قال نتنياهو للشبكة اليمينية إنه يرغب في إنشاء "إدارة مدنية – إن أمكن مع الفلسطينيين المحليين، ونأمل أن تحظى بدعم من دول المنطقة".

ويسعى البيت الأبيض منذ أشهر للحصول على موافقة إسرائيل قبل طرح الإصلاح المقترح للسلطة الفلسطينية، خوفا من أن يؤدي رفض إسرائيل للخطة إلى دفع الجمهوريين وبعض الديمقراطيين في الكونجرس إلى أن يحذوا حذوه، ما يقوض شرعية الجهود، حسبما صرح مسؤول أمريكي الأسبوع الماضي لوسائل الإعلام.