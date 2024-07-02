طلاب الثانوية العامة يتوافدون على لجان مدرسة هشام كمال بأكتوبر

بدأ طلاب الثانوية العامة في التوافد على لجان مدرسة الشهيد هشام كمال، بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، لأداء الامتحان في اللغة الأجنبية الأولى، والذي من المقرر أن ينطلق في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

امتحانات الثانوية العامة

وحرص عدد من الطلاب على اصطحاب ذويهم معهم أمام لجان لخلق روح الاطمئنان فيهم وانتظارهم خارج أمام المدرسة.

وفتحت أبواب لجان مدرسة الشهيد هشام كمال الرسمية لغات التابعة لمحافظة الجيزة أبوابها في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا لبدء دخول الطلاب قبل الامتحان بوقت كاف.