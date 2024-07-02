الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طلاب الثانوية العامة يتوافدون على لجان مدرسة هشام كمال بأكتوبر

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

بدأ طلاب الثانوية العامة في التوافد على لجان مدرسة الشهيد هشام كمال، بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، لأداء الامتحان في اللغة الأجنبية الأولى، والذي من المقرر أن ينطلق في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

امتحانات الثانوية العامة 

وحرص عدد من الطلاب على اصطحاب ذويهم معهم أمام لجان لخلق روح الاطمئنان فيهم وانتظارهم خارج أمام المدرسة.

وفتحت أبواب لجان مدرسة الشهيد هشام كمال الرسمية لغات التابعة لمحافظة الجيزة أبوابها في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا لبدء دخول الطلاب قبل الامتحان بوقت كاف.

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