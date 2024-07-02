إصابة 3 في حادث تصادم دراجات نارية في الدقهلية

شهد طريق المنصورة شها بمحافظة الدقهلية حادث تصادم دراجة نارية "موتوسيكل مع موتوسيكل" آخر، ونتج عنه إصابة 3 اشخاص.

وتلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة المنصورة بوقوع حادث تصادم وإصابة 3 أشخاص.

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة لمكان الحادث وبالفحص تبين إصابة كل من: محمود عوض، 18 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج وتشنجات بالجسم والسيد حمادة، 18 سنة باشتباه كسر بالركبة اليسرى ومصطفى سامي، 20 سنة باشتباه كسر بالذراع الأيمن وتم الدفع بسيارتي إسعاف ونقل المصابين للمستشفى العام التخصصي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل مصرع شخص متأثرا بإصاباته خلال مشاجرة بالدقهلية



في سياق متصل، لفظ شخص في العقد الرابع من عمره أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بكسر بالجمجمة ونزيف في المخ، وذلك بعد تعد آخرين عليه بالضرب بعصا غليظة على رأسه، خلال مشاجرة نشبت بينهم، بقرية بقطارس التابعة لمركز أجا، في محافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة أجا، بوصول شخص يدعى محمد أحمد علي سيد أحمد، 43 عامًا، مصابًا بنزيف في المخ وكسر بالجمجمة، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات، تبين أن المجني عليه تلقى ضربة على رأسه بعصا غليظة، خلال مشاجرة مع آخرين بالقرية، ما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.