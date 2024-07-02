"التجمع": تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أولوية أمام الحكومة الجديدة

قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن الاهتمام بتنفيذ مخرجات مراحل الحوار الوطني يعد أولوية على مائدة الحكومة الجديدة، استكمالا لكافة الجهود التي تم بذلها في كافة المراحل منذ تدشين الحوار الوطني، والمناقشات التي تم عقدها على مدار أشهر، وتوصلت إلى عدد من المقترحات والآراء والتوصيات واجبة التنفيذ على أرض الواقع، لشمولها على كثير من الآليات التي تعمل على إنهاء معاناة المواطن وحل مشكلاته.

مهام ملقاة على عاتق الحكومة الجديدة

وأشار "مغاوري"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الحكومة الجديدة ملقى على عاتقها العديد من المهام الصعبة بالتزامن مع ما تمر به البلاد من تحديات داخلية وخارجية، والتي تستوجب أولا ضرورة رسم سياسات وخريطة عمل مختلفة في أدواتها وآلياتها لمواكبة حركة التنمية المنشودة.

ولفت إلى أن ملف الإصلاح الاقتصادي يجب أن يكون أولوية على مائدة الحكومة الجديدة، والعمل على وضع سياسات مختلفة تعمل على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين وتوسيع نطاق مظلة الحماية الاجتماعية وشبكاتها التي أصبحت اليوم تصل لأكثر من ٧٥٪ من المستهدفين.

ونوه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بأن تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين أمرا ضروريا وانه يعكس مدى حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة لدعم المواطن البسيط.