وائل حنفي نائبا للرئيس التنفيذي للشئون المالية بـ"المصرية للاتصالات"

وافق مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات “we”، على تعين وائل حنفي، نائبا للرئيس التنفيذي للشئون المالية، اعتبار من شهر يوليو الجاري، خلفا للمهندس محمد شمروخ، الذي تولى منصبه الجديد قائما بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، منذ يوم 15 أبريل الماضي.

كان قد سبق تكليف وائل حنفي، رئيس قطاعات الشئون المالية، بتسيير أعمال ومهام نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية لحين إنهاء إجراءات تعيين نائب مالي جديد، 15 أبريل الماضي.

وفي سياق متصل، حققت الشركة المصرية للاتصالات 17.5 مليار جنيه إيرادات مجمعة خلال الربع الأول من العام الحالي بنمو قدره 25% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.

وأرجعت الشركة ارتفاع الإيرادات، إلى النمو المستمر في إيرادات خدمات البيانات والذي ساهم في إجمالي النمو في الإيرادات بنسبة 62 % مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق متبوعا بإيرادات مبيعات السعات الدولية وإيرادات المكالمات الدولية الواردة والتي ساهمت بنسبة نمو قدرها 17% و11% على التوالي.