القلق يرتسم على وجوه طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية قبل امتحان اللغة الإنجليزية

توافد طلاب الثانوية العامة بـالإسكندرية، صباح اليوم، على اللجان الامتحانية لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، وارتسمت حالة من القلق والترقب على وجوه طالبات الثانوية العامة بمدرسة الشهيد كريم أحمد طه الثانوية بنات بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، قبل دخول اللجان الامتحانية.

طالبة: نتمنى أن يكون امتحان اليوم متوسط لكي نستطيع مواصلة الباقى بأعصاب هادئة



وبدأت الطالبات في المراجعات أمام أبواب المدرسة قبل دخول اللجان استعدادا لامتحان اليوم في اللغة الإنجليزية، وقالت خديجة احمد، طالبة بالثانوية العامة، أن الامتحان السابق في مادة التاريخ كان متوسط والحمد لله، ولكن القسم العلمي لديه مشكلة في امتحان الفيزياء، لذا نتمنى أن يكون امتحان اليوم متوسط لكي نستطيع مواصلة باقى الامتحانات بارتياح وأعصاب هادئة.

وأضافت انها تراجع بعض الأجزاء الهامة قبل دخول الامتحان مباشرة، حيث اعتادت على ذلك في كافة الامتحانات، مؤكدة أن الثانوية العامة تستلزم تركيز كبير داعية الله لها ولجميع الطلاب بالتوفيق.

امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، السبت 22 يونيو الجاري، بأداء الطلاب امتحان اللغة العربية، ويؤدي الطلاب اليوم امتحانهم في مادة اللغة الأجنبية الأولى.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى 81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.



و بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية 54502 طالب منهم 17455 طالب للشعبة الأدبية، و24280 طالب لشعبة العلوم، و10565طالب لشعبة الرياضيات و2202 طالب للدولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام 140 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع.