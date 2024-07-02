البنك الأهلي المصري يحصد 25 جائزة دولية من "EMEA Finance"

حصد البنك الأهلي المصري 24 جائزة دولية في مجالات القروض المشتركة من مؤسسة “EMEA Finance”، من خلال "أفضل بنك في إفريقيا لعام 2023"، بالإضافة إلى 21 جائزة أخرى من نفس المؤسسة تمثل أفضل التمويلات الممنوحة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، أفضل تمويل مشترك وتمويل المشروعات وإعادة الهيكلة والتمويل الهيكلي والتوريق، وأفضل عملية تمويلية في مجالات البتروكيماويات، الصناعة، الأنشطة الخدمية، البنية التحتية لقطاع تكرير البترول، القطاع العقاري والسياحة، وكذا عن ثلاث عمليات توريق لعدة شركات، وأيضا أفضل تمويل هيكلى مستدام كمستشار مالي.

كما منحت مؤسسة “African Banker” جائزة في مجال النشاط الزراعي للبنك الأهلي المصري.

وأكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن حصول البنك على تلك الجوائز من مؤسسات دولية ذات ثقل في مجال تقييم أداء البنوك والمؤسسات المالية يأتي انعكاسا لقدرة البنك على توفير كافة التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات واستمراره في دعم القطاعين العام والخاصذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية للبلاد، بصفة البنك شريك استراتيجي في تمويل تلك المشروعات، مؤكدا على أن البنك يولي اهتماما متناميا بالمشروعات المتعلقة بالقطاعات الحيوية في مجالات الصناعة، السياحة، البترول، المقاولات، التنمية العقارية والزراعة، وهو ما يساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي المصري وتوفير الكثير من فرص العمل في مختلف القطاعات.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن هذا التقدير من مؤسسات دولية يعكس شبكة العلاقات القوية التي تربط البنك بالبنوك المحلية والخارجية وقدرته على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية، مستندا في ذلك إلى قاعدة رأسمالية كبيرة تتيح له فرصة ضخ تمويلات كبيرة سواء منفردا أو من خلال الاشتراك في تحالفات مصرفية، معربا عن اعتزاز البنك بالحصول على هذه الجوائز باعتبارها صادرة من مؤسسات عالمية مرموقة ذات مصداقية وثقل دولي.

أكد أبو الفتوح، حرص البنك على المشاركة والاجتماع مع مختلف البنوك الدولية لتبادل الخبرات ومتابعة أحدث الأساليب التمويلية في المجالات المختلفة من جانب والارتقاء بالكوادر العاملة بالبنك، ورفع كفاءتها كونها تعتبر من أهم أصول البنك.

وصرح شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، بأن نجاح البنك في الحصول على هذه الجوائز يرجع بشكل أساسي لاحترافية وسرعة أداء وكفاءة العاملين بقطاعات البنك المعنية بتلك القروض، فضلا عن تطبيق آليات تمويلية مختلفة منها نظام On Lending بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات المالية وعمليات التوريق لعدة شركات كبرى، مؤكدا أن التعاون الفعال والمثمر مع البنوك المصرية الأخرى يعكس أيضا قوة العلاقة بين كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

ومن جهته، أكد أحمد السرسي، رئيس مجموعة القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن الحصول على 25 جائزة من مؤسسات لها ثقل مثل مؤسسة EMEA Finance وAfrican Banker يعكس قدرة فريق العمل بالبنك على تلبية الاحتياجات المتنوعة لعدد من العملاء، من خلال تقديم نظم تمويلية متنوعة لتمويل المشروعات الجديدة وتمويل التوسعات للشركات القائمة وإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات المالية وعمليات التوريق والتي حصد البنك فيها خمس جوائز متنوعة.

