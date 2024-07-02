الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم 270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

غزة
غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ270  للعدوان على قطاع غزة، قصفه العشوائي لسكان القطاع الفلسطيني من الجو والبر والبحر، في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية، أن عددا من الشهداء وعدة إصابات ارتقوا وأصيبوا خلال الساعات الماضية؛ نتيجة تعرض عدة مواقع في قطاع غزة، تركز على مدينة خان يونس جنوبا، وعلى حي الشجاعية ومخيم النصيرات وسط القطاع لغارات جوية وأحزمة نارية.

وأوضحت وسائل الإعلام المحلية، أن هذا القصف المكثف يأتي بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يعتزم شن عملية عسكرية جديدة في المناطق الشرقية لخان يونس التي سبق أن تعرضت لهجوم واسع في وقت سابق من العام الجاري، مبينة أن منطقة خان يونس حركة نزوح كبيرة للمواطنين منذ الإثنين بعد أوامر الاحتلال الجديدة بالإخلاء.

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القاهرة الإخبارية: 5 شهداء بينهم طفلة جراء قصف الاحتلال خان يونس بغزة


ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 37,900 شهيد و87,060 مصابا

وأفادت وزارة الصحة، إن حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفعت إلى 37,900 شهيد، أغلبيتهم من النساء والأطفال، و87,060 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023، موضحة أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في القطاع ، أسفرتا عن استشهاد 23 مواطنا، وإصابة 91 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية، ولا يزال آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

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عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستهدف مخيم النصيرات وسط غزة وأنباء عن شهداء ومصابين

 

أبرز المجازر المتواصلة على قطاع غزة خلال الـ24 ساعات الماضية

- استشهاد مواطن وأصيب آخرون في قصف استهدف بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.
- قصف مدفعي عنيف على شارع المنصورة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وشمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع. 
- شن سلسلة غارات على بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف على حي الضابطة الجمركية شرق المدينة، ما أسفر عن شهداء وجرحى.
- استشهاد مواطن وإصابة آخرون جراء قصف طائرة استطلاع سيارة مدنية وسط بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.
- استشهاد 5 مواطنين، وإصابة آخرون من عائلتي سالم وأبو سيدو جراء قصف استهدف تجمعا لمواطنين عند مفترق عبد العال في شارع الجلاء بمدينة غزة.
- إجبار آلاف المواطنين والجرحى والمرضى على الخروج من مستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس، تحت وابل كثيف من القصف المدفعي والتهديد باستهدافهم.
- إصابة عدد من المواطنين في قصف استهدف منزلاً لعائلة أبو جلالة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.
- وصول 8 شهداء وأكثر من 30 شهيدا لمجمع ناصر الطبي في خان يونس  جراء القصف المكثف على المدينة.

 

 

 

جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الـ270 للعدوان غزة خان يونس مخيم النصيرات حي الشجاعية غارات جوية قصف

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