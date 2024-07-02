الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير 126 مخالفة تموينية خلال حملة بمراكز الغربية

مباحث تموين الغربية
مباحث تموين الغربية

شن ضباط وأفراد مباحث التموين بمحافظة الغربية، حملة مكثفة على مراكز ومدن المحافظة، في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق والحد من التجاوزات التموينية، بما في ذلك مصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

وتلقت الإدارة العامة لـ مباحث التموين بمحافظة الغربية إخطارًا يفيد بتحرير 126 مخالفة تموينية متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم تنفيذ هذه الحملات الرقابية على مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع الجهات المختصة.  

قاد الحملات العميد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالغربية، وجرى تحرير المخالفات المتنوعة التي تضمنت البيع بأسعار أعلى من التسعيرة المحددة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وضبط سلع غير معروفة المصدر ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، وتلاعبًا في الأوزان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات، وتمت إحالة القضايا إلى النيابات المختصة.

كان مدير أمن الغربية قد وجه مباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية، والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي الصعيد ذاته، رصدت حملات من مديرية التموين بالغربية، مخابز مخالفة وتحرير 48 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات وأوزان الخبز المدعم والسياحى والبيع بأزيد من التسعيرة للخبز السياحى، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خلال 24 ساعة.

وتضمنت فعاليات الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز البلدية والسياحية فى  مراكز ومدن المحافظة، وحررت 48 محضرا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الأعلان عن الأسعار المقررة مؤخرا من قبل الحكومة بالنسبة للمخابز السياحية والبيع بأزيد من التسعيرة وأُحيلوا إلى النيابة.

كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

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