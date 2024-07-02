استكمال المباراة.. بيراميدز يواجه سموحة لمدة 41 دقيقة ببرج العرب في دوري نايل

تستكمل في الثامنة مساء اليوم الأحد مباراة سموحة وبيراميدز باستاد برج العرب بالإسكندرية في الأسبوع الثامن والعشرين في مسابقة دوري نايل.

كانت المباراة قد أقيمت يوم الجمعة الماضي باستاد الإسكندرية وتوقفت في الدقيقة 49 والنتيجة التعادل 1-1 بسبب عطل في أحد المحولات الكهربائية وقررت رابطة الأندية استكمال المباراة اليوم بنفس ظروفها.

قرار رابطة الأندية يعني أن سموحة سيلعب بعشرة لاعبين بعد أن كان الحكم قد طرد حارسه الهاني سليمان في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ما دفع أحمد سامي المدير الفني للسموحة للدفع بالحارس البديل أحمد أشرف بدلا من أحمد خالد .

المباراة سوف تستكمل بنفس اللاعبين الذين تواجدوا في تشكيل الفريقين لحظة إلغاء المباراة وهم محمد أشرف في حراسة مرمى سموحة وطارق حجاج وأحمد عبد الحكم وبركات حجاج وحمدي علاء في الدفاع ومحمد متولي كناريا ودوكو دودو وعمرو قلاوة في الوسط ومصطفى البدري وحسام حسن في الهجوم.

وفي بيراميدز يتواجد أحمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد الشيي ومحمود مرعي ومحمد حمدي وكريم حافظ في الدفاع وإبراهيم بلاتي توريه ومهند لاشين في الوسط وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي وفخري لاكاي وفيستون ماييلي في الهجوم.

ثلاث بطاقات صفراء للاعبي الفريقين

وحصل حمدي علاء وحسام حسن لاعبي سموحة وفيستون ماييلي مهاجم بيراميدز على ثلاث انذارات وبالتالي حصول أحدهم على بطاقة صفراء ثانية خلال ال41 دقيقة يعني طرده.

كما يتواجد طاقم التحكيم المكون من محمد سلامة "ميدو" ويساعده مصطفى حسين ورجب محمد ومعهم السيد منير حكما رابعا ومحمود الدسوقي حكم فيديو وأحمد ناجي مساعد حكم فيديو.

بيراميدز يسعى للفوز ال13 تواليا

ويحتل بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسيلاف يورشيتش صدارة جدول دوري نايل برصيد 62 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي والزمالك ويسعى لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الثالث عشر على التوالي وتأكيد انفراده بالقمة.

في المقابل يحتل سموحة بقيادة أحمد سامي المركز السابع برصيد 39 نقطة ويسعى للفوز والوصول للنقطة 42 ودخول المربع الذهبي.

يذكر أن نادي بيراميدز أصدر بيانا قبل سفر الفريق إلى الإسكندرية وصف فيه قرار رابطة الأندية باستكمال المباراة بأنه مخالف للوائح وأكد البيان أن بيراميدز يحتفظ بحقه كاملا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد ذلك القرار وتصعيد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية والاتحاد الدولي والمحكمة الفيدرالية للحصول على حقوق النادي.