دورى نايل.. المقاولون فى مواجهة مصيرية أمام إنبى بالأسبوع التاسع والعشرين

يخوض فريق المقاولون مباراة مصيرية أمام إنبي في السابعة مساء اليوم بملعب بتروسبورت في الأسبوع التاسع والعشرين لمسابقة دوري نايل.

المباراة هي الأولى للجهاز الفني للمقاولون بقيادة عماد النحاس الذي تولى المسئولية بعد رحيل معتمد جمال في محاولة لإنقاذ الفريق من الهبوط لدوري القسم الثاني.

ويحتل المقاولون المركز الثامن عشر والأخير في جدول دوري نايل برصيد 19 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الزمالك والأهلي، وحقق المقاولون أربعة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر 15 مباراة وسجل 24 هدفًا ودخل مرماه 44 هدفًا.

المقاولون يرفع شعار لا بديل عن الفوز

وتعرض المقاولون للهزيمة في آخر مباراتين أمام بيراميدز والبنك الأهلي ولا بديل أمامه سوى الفوز والوصول للنقطة 22، وتقليص الفارق مع فاركو الذي يحتل المركز الخامس عشر إلى ثلاث نقاط في حالة هزيمة فاركو أمام الزمالك غدًا "الأربعاء".

عماد النحاس عقد عدة جلسات مع اللاعبين لتحفيزهم وأكد لهم أن الفريق لم يفقد الأمل في البقاء وعليهم استعادة الروح القتالية وطاليهم بأن يكون الفوز على انبي نقطة الانطلاق نحو البقاء في دوري نايل.

إنبي والاقتراب من المركز الثالث

على الجانب الأخر يحتل إنبي بقيادة سيد ياسين المركز الرابع برصيد 41 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الزمالك وحقق انبي 11 انتصارًا، وتعادل 8 مرات وخسر 8 مباريات وسجل 32 هدفًا ودخل مرماه 24 هدفًا.

ولم يتعرض انبي للهزيمة في المباريات الخمس الأخيرة وجمع منها تسع نقاط بالفوز على سيرامبكا كليوباترا والجونة والتعادل مع المصري والإسماعيلي وبلدية المحلة ويسعى للفوز والوصول للنقطة 44 وتقليص الفارق مع المصري الذي يحتل المركز الثالث إلى أربع نقاط.

يدير المباراة عاطف حسين، ويساعده محمد فاروق، وخالد حسام طه، ومعهم محمود منصور حكمًا رابعًا، ومحمد الصباحي حكم فيديو، ومحمد الشناوي مساعد حكم فيديو.