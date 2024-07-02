إجراء ضد 89 منشأة مخالفة لقرار رئيس الوزراء بشأن مواعيد الغلق في الغربية

أعلنت محافظة الغربية، أن الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة قد تمكنت من اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على الطاقة الكهربائية في المحافظة، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بخصوص مواعيد الغلق الجديدة، في إطار تعليمات رئاسة الوزراء والقيادة السياسية بالحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، وترشيد استهلاك الكهرباء.

وأوضح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم غلق وتشميع 89 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الصيفية الجديدة المقررة رسميًا، والمنصوص عليها من قبل مجلس الوزراء، مؤكدًا استمرار هذه الحملات في جميع مراكز ومدن المحافظة، بقيادة رؤساء المدن والمراكز والأحياء، وتحت إشرافه هو ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا.

وفيما يتعلق بإجراءات الحفاظ على الطاقة الكهربائية، ومنع هدر الطاقة من قبل المحلات بالإنارة الخارجية الزائدة بالمحلات، نجحت الحملات في إطفاء الإنارة الخارجية لـ58 محلًا تجاريًا، وذلك ضمن سياسة الدولة الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وعدم هدرها.

كما شدد المحافظ، على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الحكومة بضمان استمرارية إمدادات الكهرباء خلال فصل الصيف والحفاظ على المخزون من الطاقة.

وكان مجلس الوزراء المصر قد أعلن عن تطبيق مواعيد لفتح وغلق المحلات كالتالي:

أولًا: تكون مواعيد فتح المحال التجارية يوميا خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، الساعة السابعة صباحًا على أن يتم الغلق فى تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.

ثانيًا: تكون مواعيد فتح المولات التجارية يوميا خلال الفترة المشار إليها اعتبارا من الساعة العاشرة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا.

ثالثا: تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا خلال الفترة المشار إليها اعتبارا من الساعة السادسة صباحًا، على أن يتم الغلق فى تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواى وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا.

رابعًا: تكون مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا خلال الفترة المشار إليها كما هو معمول به حاليًا فى التوقيتات الصيفية اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا، على أن يتم الغلق فى تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين وذلك حفاظًا على توفير الخدمات الهامة لهم.

خامسًا: استثناءً من المواعيد الجديدة لـ غلق المحال التجارية المشار إليها تستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التى تقدم للمواطنين.