الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خالد داوود لـ "الشاهد: الإخوان كانوا لديهم مصادر تمويل من الخارج خلال 25 يناير

الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد داوود

قال الكاتب الصحفي خالد داوود، إن الإخوان دائمًا ما كانوا يمتازون بسمة لم تكن موجودة عند أي أحد وهي "التمويل" حيث يمتلكون أموالًا طائلة، لافتًا إلى أنه لا يمكن لأي مجموعة أخرى داخل مصر أن تتنافس معهم في ذلك. 

وأضاف خالد داوود خلال لقائه ببرنامج الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أنه برغم النظام المصري الذي يتسم بالقبضة الأمنية المشددة أيام مبارك، لكن كان معروف أن الإخوان تأتي إليهم تمويلات من الخليج، ومن الإخوان الموجودين في الدول الأوروبية، مؤكدًا أن الإخوان كانوا لديهم مصادر تمويل كبيرة من الخارج وتبرعات من الأعضاء أثناء ثورة 25 يناير 2011م.  

برنامج الشاهد

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

الصحفي خالد داوود برنامج الشاهد تمويل الاخوان ثورة 25 يناير الدكتور محمد الباز

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