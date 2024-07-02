قبل محاكمتهما.. كيف انتزع متهمى «الدارك ويب» الأعضاء البشرية من جسد طفل شبرا؟

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق محاكمة المتهمين بقتل وتمزيق جيد طفل شبرا وانتزاع لأعضائه بغرض تصوير ه فيديوهات لبثها على مواقع «الدارك ويب»، وذلك أمام محكمة جنايات شبرا الخيمة اليوم الثلاثاء.

وقضية بشعة حملت رقم 1820 لسنة 2024 إداري قسم أول شبرا الخيمة، متورط فيها شاب قهوجي ومراهق مصري يقيم في الكويت يتلذذ بمشاهد العنف والتعذيب السادية.

أقوال المتهم الأول

المتهم الأول يدعى طارق، يعمل قهوجي، استدرج الطفل "أحمد. س" 15 عامًا، لمنزله ومزق جسده وانتزاع أحشائه من خلال توجيهه من مراهق مصري مقيم في الكويت تواصل معه عبر جروب للاتجار في الأعضاء البشرية ثم تواصل معه في فيديو كول لتنفيذ جريمته مقابل ملايين الجنيهات.

وكان المتهم الأول عاملًا في مقهى انتقل لشبرا الخيمة عقب طرده من منزل والده واستأجر شقة في منطقة شبرا الخيمة وتعرف على الطفل الضحية وبدأ يتودد له بالهدايا والأموال للعب واللهو حتى وصل لغايته واستدرجه لمنزله وتعدى عليه حتى قتله وانتزع أحشاءه.

اعترافات المحرض المقيم بالكويت

وقال المتهم علي الدين محمد الزيات، 15 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة مودرن أكاديمي بدولة الكويت، المحرض على ارتكاب الواقعة، إنه في 2022 عندما كان عمره 13 عامًا أنشأ حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، وكان بمسمى «دكتور علي عبدالله»، وتواصلت مع آخرين وأطفال وتراسلت معهم صور أعضائهم التناسلية وكل هذه الصور غير مسموح بتداولها وفقًا لسياسة فيسبوك فتم حظره فأنشأ حسابا آخر لتكرار تلك العملية.

وتابع المتهم في اعترافاته أنه في تلك الفترة تولد لديه حب الفيديوهات العنيفة وكان يتلذذ بمشاهد الدماء ويستمتع بها ومن خلالها تمكنت من الولوج لمواقع محجوبة في الدارك ويب وكان الدخول لها بمبالغ مالية محددة، وخطط لتصوير فيديوهات مثل تلك الفيديوهات ومحاولة بيعها لتلك المواقع للتربح وتكون حقيقية لأشخاص وهنا قام بإنشاء حساب على الفيسبوك بمسمى علي خالد، ودخل في جروبات خاصة ببيع الكلى في مصر لأن الأشخاص بها دائما يبحثون عن الأموال من أي طريق وبالفعل عمل منشورات تفيد حاجته لمتبرعين من سن 6 لـ18 سنة وتواصل معه عدد من الأشخاص الراغبين في التبرع.

وقال المتهم المحرض، إنه تواصل مع 8 أشخاص راغبين في التبرع بالكلى وطلب منهم جميعًا تخدير الحالات بالمنومات أو بسم الفئران وبعضهم طلب منهم خنق الحالة سواء باليد أو بوضع مخدة على وجهه، وأنه طلب من المتهم طارق في حالة طفل شبرا الخيمة أحمد أن يستخدم المشرط الجراحي وكانت تلك الحالة الوحيدة التي توفيت لأن معظم الحالات كان الأشخاص يخافون وبعضهم كان يوقف الفيديو ولا يكمل التصوير والضحية كانت تقاوم.

وبدأ المتهم يسرد تفاصيل تواصله مع المتهم طارق في واقعة طفل شبرا الخيمة موضحًا أنه تواصل معه في أبريل 2024 للتبرع بفص كبد منه، وبالتواصل معه تمكن من السيطرة عليه لأنه يريد أموالا من غير تفكير ومستعد لقطع جزء من جسده مقابل الأموال.

وبدأ المحرض يوجه المتهم الرئيسي بأنه يحضر شخصا أفضل وأخذ منه عينات بدلًا منه خوفا على سلامته وطلبت منه يحضر شخصا من يكون عمره من 6 لـ18 سنة ويشرح جسده بمشرط جراحي فوافق وبدأ يراسله بصورة الضحية أحمد وحدد له الأدوية والمنومات والمستلزمات الطبية لاستخدامها في قتل الضحية وتشريحه لأخذ عينات وتصوير الفيديو، وبالفعل يوم 15 أبريل استدرج الطفل لشقته وأعطاه منوما وكلمنا بعض فيديو.