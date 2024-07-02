الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خالد داوود لـ "الشاهد": الوجه القبيح للإخوان بدأ يظهر بعد رحيل مبارك

خالد داوود
خالد داوود

قال الكاتب الصحفي  خالد داوود، إن جماعة الإخوان بدأوا بعد 28 يناير يمارسون الازدواجية في الخطاب والصفقات. 

وأضاف خالد داوود خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن الوجه القبيح للإخوان بدأ يظهر بعد رحيل مبارك، لافتًا إلى أنه في 11 فبراير بعد رحيل مبارك مباشرة بدأ الإخوان في محاولة فرض سطوتهم على ميدان التحرير، ودعوتهم للدكتور القرضاوي شخصيًا حتى يكون إمامًا في الصلاة في ميدان التحرير وتصوير الأمر وكأنه ثورة إخوانية، وكأنها عودة الخميني، وقدد كان ذلك طبقًا لأحد المقارنات التي أجراها أحد الصحفيين الغربيين، معقبًا: "كان ذلك بداية شعوري برغبة الإخوان في اختطاف الثورة واعتبارها بأنها انتصار شخصي، وكل الأحداث التي تلت ذلك سارت في نفس الاتجاه  بداية بالتعديلات الدستورية والتي رفضتها الأحزاب المدنية الديمقراطية".

برنامج الشاهد

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

خالد داوود جماعة الإخوان برنامج الشاهد الدكتور محمد الباز رحيل مبارك

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