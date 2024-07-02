تسجيل قراءات عداد الغاز وسداد الفواتير عبر موقع بتروتريد

أعلنت شركة بتروتريد، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن إطلاق خدماتها الإلكترونية لتشمل تسجيل قراءات عداد الغاز وسداد الفواتير إلكترونيًا عن بُعد، بدءًا من أمس الاثنين لشهر يوليو 2024.

تسجيل قراءات عداد الغاز

وتأتي هذه الخطوة في إطار التحول الرقمي العالمي الذي يسعى لتبسيط الإجراءات وجعلها أكثر فاعلية، مما يسهل على المواطنين إجراءات تسجيل القراءات ودفع الفواتير بكل يسر وسهولة.

وتقدم "الدستور" تقرير مفصل حول الخطوات الواجب اتباعها لتسجيل القراءات والدفع الإلكتروني خلال شهر يوليو، بهدف توفير مرجع شامل للمستخدمين لتنفيذ هذه العمليات بكفاءة ودقة.

الاستعلام عن فاتورة الغاز

تسلط الخطوات الجديدة الضوء على أهمية الدقة في تسجيل القراءات لضمان فواتير صحيحة وتجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى تكاليف زائدة، وفي هذا السياق، قدمت شركة بتروتريد مجموعة من الخدمات الرقمية التي تتضمن أساليب ميسرة للاستعلام عن فواتير الغاز وتسجيل قراءات العدادات عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقات الجوال، مما يعزز الكفاءة في إدارة حسابات المستهلكين.

أخر موعد لسداد فاتورة الغاز

كما حددت شركة بتروتريد الفترة من الأول وحتى السابع والعشرين من كل شهر كموعد نهائي لسداد الفواتير، وقدمت رابطًا مباشرًا لتسهيل الوصول إلى خدماتها الإلكترونية، للوصل إلى الرابط (اضغط هنا).

تسجيل قراءات عداد الغاز والاستعلام عن الفواتير

1. زيارة الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد، قم بفتح متصفح الإنترنت الخاص بك وادخل إلى الموقع الرسمي لشركة بتروتريد.

2. الاطلاع على الإرشادات المفصلة للتسجيل والدفع، حيث يقدم الموقع إرشادات واضحة ومفصلة حول كيفية تسجيل القراءات وطرق الدفع المتاحة، من المهم قراءة هذه الإرشادات بعناية لتجنب الأخطاء الشائعة وفهم العملية بشكل كامل.

3. إدخال البيانات اللازمة بعناية لضمان الدقة، ستحتاج إلى إدخال بيانات معينة مثل رقم العداد، الاسم.

4. تسجيل القراءات، من المهم أن تقوم بتسجيل القراءة المعروضة على عداد الغاز بنفسك لضمان عدم وجود أخطاء.

5. في حال لم تكن قد أنشأت حسابًا على الموقع من قبل، سيتطلب الأمر إنشاء حساب جديد، هذه الخطوة ستتيح لك الوصول إلى الخدمات بشكل مستمر وتتبع سجل مدفوعاتك وقراءاتك.

6. اختيار طريقة الدفع المناسبة لإتمام عملية السداد، يوفر الموقع عدة خيارات للدفع تشمل الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، التحويلات البنكية أو حتى الدفع النقدي عند الضرورة.

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