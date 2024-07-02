الحلم يتحقق.. أحمد أمين يعبر عن سعادته لمشاركته كرئيس لمهرجان نبتة الأطفال

عبر الفنان أحمد أمين عن سعادته جدا لكونه رئيس مهرجان نبتة الأول للأطفال برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على هامش مهرجان العلمين.. وبإعلان انطلاق مهرجان نبتة النهاردة حلم بيتحقق.

وأضاف أمين في منشور عبر حسابه على موقع فيسبوك، "هتقولوا طبعا إني مكبر الموضوع على مهرجان صغنن للأطفال وبكرة أكبر وأبقى رئيس مهرجان كبير بقى للكبار.. لكن اللي نفسي فيه بجد إن "نبتة" هو اللي يكبر معايا ومعاكم".

‎وتابع: "من قلبي تحية حب وامتنان واجبة لكل طفل.. هم تقريبا السبب

في اللي وصلتله مش بس لإني اشتغلت في الكتابة للطفل ١٠ سنين من عمري بين الصحافة والأعمال الفنية والكرتون.. ولكن لأني بتعلم منهم كل يوم.. بتعلم من خيالهم ونظرتهم الإيجابية للحياة وبساطتهم وانطلاقهم.. وبحاول أبقى جنبهم ومعاهم يمكن ألحق الطفل اللي جوايا قبل ما يكبر ويعجز..

واستكمال: “حابب أشكر كل شباب فريق نبتة واحد واحد وعلى رأسهم دكتورة نشوى جاد رئيس مجلس إدارة نبتة.. وحابب أوجه شكر خاص للفنانة دنيا سمير غانم على حماسها للمشاركة بعمل فني للمهرجان واللي متأكد إنه هيكون إضافة مؤثرة ومحبوبة كعادتها”.

واختتم: “أفكار كتير ومجهود كبير والأهم نية خير ووعد مني نحاول أد ما نقدر نعمل حاجة تحترم الأطفال وتسعدهم، وفي انتظار مشاركة الجهات والأفراد بأعمال وأفكار تليق بالطفل المصري والعربي..وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل قريبًا”.