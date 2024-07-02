تحقيقات موسعة فى سقوط مصعد كهربائى وإصابة 3 سودانيين بالجيزة

فتحت النيابة العامة بالجيزة، اليوم، تحقيقات موسعة في واقعة سقوط مصعد كهربائي في شارع شهاب وإصابة ثلاثة أشخاص من جنسية أفريقية.

وأمرت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين وإعداد تقرير حول ملابسات إصابتهم، واستدعاء حارس ومالك العقار لسماع أقوالهما.

كان أصيب 3 أشخاص سودانيين الجنسية في حادث سقوط مصعد بأحد العقارات بشارع شهاب متفرع من جامعة الدول - المهندسين بالجيزة.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة بلاغًا يفيد بسقوط أسانسير وإصابة 3 أشخاص بالمهندسين.

وعلى الفور تم الانتقال إلى موقع البلاغ والدفع بسيارات الإسعاف التي نقلت المصابين إلى المستشفى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.