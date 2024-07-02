خالد داوود لـ "الشاهد": الإخوان اختطفوا ثورة 25 يناير بعد 18 يوما

قال خالد داوود الكاتب الصحفي، إنه تم اختطاف ثورة 25 يناير من قبل جماعة الإخوان المسلمين بعد 18 يوما من الثورة في ميدان التحرير.

وأَضاف خالد داوود خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، نتذكر تصريح عصام العريان وتصريحات كبار قيادات جماعة الإخوان قبل 25 يناير بأنها مشروع وهمي وبأنهم لن يشاركوا فيه وبأنهم لن يسيروا خلف "شوية عيال صغيرة"، لكنهم عندما وجدوا أن الثورة تكتسب زخما يوم 28 يناير وما حدث فيه من انهيار الجهاز الأمني بشكل كامل، وجدنا جحافل وأعدادا ضخمة من جماعة الإخوان المسلمين متواجدين داخل ميدان التحرير.

وأوضح أنه خلال موقعة "الجمل" لاحظنا وجود أعداد كبيرة من جماعة الإخوان، حيث كان موجودا في الميدان في يوم موقعة "الجمل" ومن ثم بدأ الخطاب في الميدان يختلف حيث تحول إلى "الجهاد الجهاد.. الله أكبر الله أكبر"، وبدأ الخطاب يختلف بعض الشيء، وأتذكر خلال هذه الفترة كان الإخوان يتعمدون أن يظهروا بشكل لطيف وبأنهم متعاونين مع كل الناس، وقد تبين أنهم كانوا في الواقع يتركون قيادات لهم في الميدان ويذهبون للتفاوض مع عمر سليمان والمجلس العسكري وقتها، وبالتالي كان يوجد حالة من الإزدواجية في الخطاب لدى جماعة الإخوان المسلمين والإيمان بالغرف المغلقة والصفقات.

برنامج الشاهد

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.