نسأل الله التوفيق.. رسالة قضايا الدولة لرئيس النيابة الإدارية الجديد

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة المستشارين نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى، وجميع مستشاري الهيئة، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق بمناسبة ثقة القيادة السياسية وصدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

قضايا الدولة تهنئ رئيس النيابة الإدارية الجديد

وجاء في التهنئة: «سائلين المولي عز وجل لسيادته دوام التوفيق والسداد في قيادة هيئة النيابة الإدارية لأداء واجبها القانوني والقضائي كأحدي الهيئات القضائية الهامة في مصر، وتحقيق العدالة الناجزة، والله ولي التوفيق».

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.