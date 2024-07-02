الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"روكى وليلى".. ليلة سقوط البلوجرات مروجى الفسق والفيديوهات المثلية

البلوجر روكى أحمد
البلوجر روكى أحمد

«ليلة سقوط البلوجرات».. وقائع غريبة اعتادنا رؤيتها ومشاهداتها على مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات ضد قيم ومبادىء المجتمع، ضمن مسلسل إسفاف البلوجرز على السوشيال ميديا.

ولكن الجهات الرقابية ومباحث الآداب تقف بالمرصاد الفيديوهات التي تحرض على الفسق والفجور وتهدم قيم ومبادىء المجتمع.

القبض على البلوجر روكى

كانت ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على البلوجر رقية أحمد الصافي المعروفة باسم روكي أحمد بالقاهرة الجديدة، لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور.

ورصدت الأجهزة الأمنية فيديوهات خادشة تحث على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك وفيسبوك وإنستجرام للبلوجر روكي أحمد.

بلوجر ليلى تنشر فيديوهات مثلية

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على تيك توكر وبلوجر شهير يدعي أن اسمه “ليلى”، على خلفية اتهامه بنشر فيديوهات ومقاطع مخلة عبر موقع تيك توك، وترويجه للمثلية الجنسية والإباحية، من خلال بث مباشر عبر حسابه الشخصي.

وقال التيك توكر، إنه شاذ جنسيا ولا يشعر بأي ميول لجنس بعينه، وأنه شاب واسمه الحقيقي محمود، لافتًا إلى أنه استغل منصات التواصل الاجتماعي لنشر فيديوهات ومقاطع مخلة ولايفات إباحية تدعو للمثلية الجنسية.

مواقع التواصل الاجتماعي مسلسل إسفاف اللبلوحرز السوشيال ميديا تحرض على الفسق

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