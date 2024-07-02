محسن محيى الدين يروى تفاصيل دوره فى "إسكندرية ليه" (فيديو)

كشف الفنان محسن محيي الدين عن كواليس دوره في فيلم "إسكندرية ليه" وتجسيده لشخصية "هاملت"، موضحًا كيف قدم هذه الشخصية بالتعاون مع المخرج يوسف شاهين، الذي راهن عليه قائلًا: "ستكون بوابة تأكيد نجوميتك كممثل".

وأضاف محيي الدين، في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"، على قناة الحياة: "بدأت بدراسة هذه الشخصية من خلال العديد من الأعمال الفنية والمسرحيات، ومن أهم الأعمال التي قدمتها مع المخرج يوسف شاهين، وكنت قد قدمت فيلم "أفواه وأرانب" مع الفنانة رجاء حسين، وعندما طلب يوسف شاهين شبابًا من الفنانين، ذهبت أنا وأحمد سلامة وعبد الله محمود، وقدم لنا السيناريو لنختار الأدوار، واخترت شخصية يحيى، وهي شخصية معقدة ومركبة، وهي شخصية يوسف شاهين الحقيقية".

كما تناولت الحلقة أسباب ابتعاد محيي الدين عن الفن لسنوات طويلة ثم عودته، وتساءل الإعلامي عمرو الليثي عما إذا كانت وفاة الفنانة هالة فؤاد هي السبب وراء اعتزاله الفن.