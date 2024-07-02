خالد داوود يكشف لـ "الشاهد" سبب عدم خوض محمد البرادعى سباق الانتخابات الرئاسية

أوضح خالد داوود الكاتب الصحفي، سبب عدم ترشح الدكتور محمد البرادعي للسباق الرئاسي، قائلًا: "إن الدكتور محمد البرادعي أصوله قانونية وهو محام في الأساس، وبالتالي كان يرفع دائمًا شعار "الدستور أولًا" حيث لا بد أن نمتلك الوثيقة التي سنتفق عليها كمعيار لوضع الأسس التي سيحكم بها رئيس الجمهورية وعلاقته مع باقي المؤسسات، وبعدما يتم الاتفاق على الدستور سيكون لديه القدرة والرغبة بأن ينزل ويترشح لمنصب رئاسة الجمهورية".

وأضاف خالد داوود خلال لقائه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن ما حدث في 18 مارس كان عكس ذلك، حيث الاستفتاء على تعديل المواد الدستورية، وكان ذلك سببا رئيسيا وفقًا للدكتور البرادعي وما كنت أسمعه منه بشكل مباشر باعتباره رجل قانون ورجل مهتم ببناء دولة المؤسسات، بأنه لابد من أن يكون هناك دستور أولًا ثم بعد ذلك يتم خوض سباق الانتخابات الرئاسية.

برنامج الشاهد

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.