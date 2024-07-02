الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محسن محيى الدين يكشف أسرار حياته بعد اعتزال الفن (فيديو)

الفنان محسن محيي
الفنان محسن محيي الدين

كشف الفنان محسن محيي الدين عن جوانب من حياته بعد اعتزال الفن، معربًا عن سعادته الكبيرة بكونه جد، قائلًا: "أنا حاليًا جد وسعيد جدًا بهذا الإحساس وأستعيد طفولتي معهم، أنا أكثر سعادة عندما تركت الفن، وما تربيت عليه في الفن لا أجده حاليًا".

وعن رأيه في عودة الفنانة شريهان للتمثيل، قال محيي الدين، في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"، على قناة الحياة،: "لا أريد عودة شريهان للتمثيل، لأن الدنيا تغيرت ولن تجد ما تربيت عليه أثناء التمثيل".

وتحدث محيي الدين عن اعتزال الفنانة حنان ترك قائلًا: “من ترك التمثيل ووصل إلى مرحلة من الاستقرار وذاق العسل لا يرجع مرة أخرى، وهذه وجهة نظري، كما قلت إن يوسف شاهين دمر حياتي واحتكرني، واعتزلت ثلاث سنوات، عملت فيلم اسمه "انتفاضة" في عام 1993 ولكنه لم يعرض، وبعد ذلك ظهرت التجربة مجددًا بفيلم "ولاد العم" ولكن بشكل مختلف، وعندما اعتزلت الفن، جميع النجوم ابتعدوا عني".

وأضاف أن الفنان فؤاد المهندس دعمه بقوة في مسرحية "سك على بناتك"، وأن علاقته بالفنانة شريهان جيدة لأنها إنسانة طيبة، مشيرًا إلى تجربته مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وأضاف: "كنت محظوظًا بالتعامل مع كبار الفنانين وتعاونت معها في "ليلة القبض على فاطمة"، هي شخصية متواضعة جدًا، وهي من قامت بترشيحي مع الكاتبة سكينة فؤاد لهذا الدور".

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