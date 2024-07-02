الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار جديد من النيابة بشأن سرقة منزل الفنانة فاطمة عيد

الفنانة فاطمة عيد
الفنانة فاطمة عيد

أمرت جهات التحقيق المختصة، حجز المتهمة بسرقة الفنانة فاطمة عيد بمدينة السادس من أكتوبر، ٢٤ ساعة على ذمة تحريات المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة.

كانت تقدمت الفنانة فاطمة عيد، ببلاغ إلى أجهزة الأمن بالجيزة بسرقة أموال ومشغولات ذهبية من داخل الفيلا الخاصة بها بمدينة 6 أكتوبر.

وتنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام أبوالنصر، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، وعلى الفور تم تكثيف البحث، وتبين أن الخادمة تعمل لديها، وتم القبض عليها، واعترفت بارتكاب الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة عقب إقرار المتهمة بارتكاب الحادث، وأحيلت إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

الفنانة فاطمة عيد تحريات المباحث الجيزة ومشغولات ذهبية السادس من أكتوبر

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كشف لغز سرقة أموال ومجوهرات من فيلا الفنانة فاطمة عيد

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