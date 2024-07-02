محسن محى الدين يكشف أسرار خلافه مع يوسف شاهين (فيديو)

كشف الفنان محسن محي الدين عن تفاصيل شخصيته ودوره في فيلم "اليوم السادس" مع داليدا وصوت محمد منير، مشيرًا إلى تجربته الصعبة في التعامل مع قردة خلال تصوير الفيلم، وكيف استطاع التكيف معها حتى أصبحت تألفه.

وأوضح محي الدين، في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"، على قناة الحياة، أنه تعرف على داليدا قبل فيلم "اليوم السادس" بفضل صداقتها مع يوسف شاهين، وتم تدريبها على اللغة العربية، وكانت داليدا بسيطة جدًا وتحب تناول الطعمية والفول والبامية عند زيارتها لمصر، وعند افتتاح الفيلم في شبرا، زارت داليدا منزلها الذي ولدت فيه، وقدم يوسف شاهين سيارة مكشوفة لنجوم الفيلم خلال الافتتاح.

وأضاف أنه بعد النجاح الكبير لفيلم "اليوم السادس"، قرر عدم التعامل مع يوسف شاهين مرة أخرى بسبب اختلافهما في تقديم شخصية القرادتي، حيث أراد شاهين أن يقدمها مثل شخصية "قناوي" في فيلم "باب الحديد"، مشيرًا إلى شعوره بصعوبة واختناق في التعاون مع شاهين، واعتذر عن كل أفلامه بعد ذلك، مؤكدًا أنه يحب أن يكون حرًا في تقديم الأدوار، كما نفى شائعات احتكار شاهين له، قائلًا: "أنت ضرتني".

وعن لحظة وداع يوسف شاهين وعدم حضوره جنازته، قال محي الدين: "رأيته قبل وفاته خلال فيلم "شباب على كف عفريت" الذي أنتجته وواجهت صعوبات مالية في إخراجه للنور"، موضحًا أن وفاة صديق عمره الفنان عبد الله محمود كانت من أصعب اللحظات في حياتي، ومنذ ذلك الحين رفض حضور الجنازات واللقاء مع الصحفيين والكاميرات.