الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2-7-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات
مواعيد مباريات

يشغل بال عشاق كرة القدم معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2-7-2024 والقنوات الناقلة عبر جوجل، حيث يشهد اليوم ختام مباريات دور الـ16 في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، ودور المجموعات في كوبا أمريكا 2024.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2-7-2024 والقنوات الناقلة

وتنشر  "الدستور" في السطور التالية جدولًا لأبرز مباريات يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وفي يورو 2024 يخوض منتخب هولندا مواجهة قوية مع المنتخب الروماني العنيد أحد مفاجآت هذه النسخة من بطولة يورو 2024.

بينما يلتقي في المباراة الثانية منتخب النمسا الحصان الأسود للبطولة الذي تصدر مجموعته على حساب فرنسا وهولندا مع المنتخب التركي.

وانتقالًا إلى بطولة كوبا أمريكا يخوض المنتخب البرازيلي مباراة قوية أمام كولومبيا، بينما تلتقي كوستاريكا بباراغواي.

كما يشهد الدوري المصري الممتاز إقامة مباراة وحيدة ضمن فعاليات موسم 2023-2024 من المسابقة.

مواعيد مباريات اليوم في يورو 2024

رومانيا x هولندا - في تمام الساعة 07:00 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 1 Max
النمسا x تركيا - في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 2 Max

مواعيد مباريات اليوم في كوبا أمريكا

البرازيل x كولومبيا - 04:00 بتوقيت مصر
كوستاريكا x باراغواي - 04:00 بتوقيت مصر

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

إنبي x المقاولون العرب - في تمام الساعة 07:00 بتوقيت مصر - OnTime Sports.

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

موعد مباراة السوبر الإفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك

مواعيد مباريات الزمالك القادمة 

تجمع المباراة بين الزمالك وفاركو، يوم الأربعاء القادم، الموافق 3-7-2024، في الجولة 29 من الدوري المصري.

وتنطلق المباراة بين الزمالك ضد فاركو، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد الجيش ببرج العرب، وتنقل مباراة الزمالك وفاركو عبر قناة أون تايم سبورتس.

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