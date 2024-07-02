الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس مدينة مرسى مطروح يتابع تطبيق قرار غلق المحال التجارية

مرسى مطروح تبدء في
مرسى مطروح تبدء في تطبيق مواعيد الغلق للمحال التجارية

تابع رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح ميدانياً، تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية للمواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية بشارع الإسكندرية طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، التى بدأ العمل بها اعتبارًا من مساء يوم الإثنين في الأول من يوليو وتستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024.

تطبيق مواعيد الغلق الجديدة

وكلف رئيس مدينة مرسى مطروح، نوابه بمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة في الأحياء لغلق وفتح المحلات والمطاعم والمولات التجارية، لمتابعة مدى الاستجابة لقرارات الغلق الإداري، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، مشيرًا إلى أن القرار راعى تحقيق التوازن بين المصلحة العليا للدولة فيما يخص ترشيد استهلاك الكهرباء ومصلحة المواطنين في ممارسة أنشطتهم التجارية.

الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح أصحاب المحال التجارية، والمطاعم، والورش، والكافيهات، والأعمال الحرفية بنطاق المدينة بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية، مشيدا بالاستجابة الكبيرة من أصحاب المحال التجارية، والمطاعم، والكافيهات، والأعمال الحرفية والتزامهم بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية، كما أشار إلى أن هذا القرار يأتي فى إطار جهود الدولة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استخدام الكهرباء بما يسهم في تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، والارتفاع غير المسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.

ونص القرار على أن تكون مواعيد فتح المحال التجارية يوميًا خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، الساعة السابعة صباحًا على أن يجرى الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، مع زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها، وأن تكون مواعيد فتح المولات التجارية يومياً خلال الفترة المشار إليها اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، مع زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحاً.

ويستثنى من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية المشار إليها محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين .

مرسى مطروح تبدء في تطبيق مواعيد الغلق للمحال التجارية
مرسى مطروح تبدء في تطبيق مواعيد الغلق للمحال التجارية
مرسى مطروح تبدء في تطبيق مواعيد الغلق للمحال التجارية
مرسى مطروح تبدء في تطبيق مواعيد الغلق للمحال التجارية
مرسى مطروح تبدء في تطبيق مواعيد الغلق للمحال التجارية
مرسى مطروح تبدء في تطبيق مواعيد الغلق للمحال التجارية
مرسى مطروح تبدء في تطبيق مواعيد الغلق للمحال التجارية
مرسى مطروح تبدء في تطبيق مواعيد الغلق للمحال التجارية
مرسى مطروح تبدء في تطبيق مواعيد الغلق للمحال التجارية
مرسى مطروح تبدء في تطبيق مواعيد الغلق للمحال التجارية
مرسى مطروح تبدء في تطبيق مواعيد الغلق للمحال التجارية
مرسى مطروح تبدء في تطبيق مواعيد الغلق للمحال التجارية
مرسى مطروح تبدء في تطبيق مواعيد الغلق للمحال التجارية
مرسى مطروح تبدء في تطبيق مواعيد الغلق للمحال التجارية
مرسى مطروح تبدء في تطبيق مواعيد الغلق للمحال التجارية
مرسى مطروح تبدء في تطبيق مواعيد الغلق للمحال التجارية
مرسى مطروح تبدء في تطبيق مواعيد الغلق للمحال التجارية
مرسى مطروح تبدء في تطبيق مواعيد الغلق للمحال التجارية
رئيس مدينة مرسي مطروح شارع الاسكندرية وزارة التنمية المحلية تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء غلق المحال التجارية

مواد متعلقة

لارتفاع الأمواج.. رئيس مدينة مرسى مطروح: إغلاق الكورنيش والطرق المؤدية للشواطئ المفتوحة

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: شهداء ومصابون جراء القصف المستمر على رفح الفلسطينية (فيديو)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: اقتحامات واسعة لعدد من البلدات شمال الخليل بالضفة الغربية (فيديو)

عاجل.. الحوثيون: نفذنا عمليات استهدفت 4 سفن ذات صلة بالولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

عاجل.. مدير مستشفى الشفاء المفرج عنه: الإسرائيليون عذبونا بالكلاب

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عندما يكشف جيمس جفري الخطط السرية.. من ينقذ غزة؟

يحيى عسكر

30 يونيو.. حتى نستطيع أن نعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء

محمود خليل

«مربع الحكمة» فى تجربة «لقمان»

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

خالد حريب

التغيير الوزارى.. هل نشهد ثورة تصحيح جديدة؟

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر