رئيس مدينة مرسى مطروح يتابع تطبيق قرار غلق المحال التجارية

تابع رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح ميدانياً، تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية للمواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية بشارع الإسكندرية طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، التى بدأ العمل بها اعتبارًا من مساء يوم الإثنين في الأول من يوليو وتستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024.

تطبيق مواعيد الغلق الجديدة

وكلف رئيس مدينة مرسى مطروح، نوابه بمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة في الأحياء لغلق وفتح المحلات والمطاعم والمولات التجارية، لمتابعة مدى الاستجابة لقرارات الغلق الإداري، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، مشيرًا إلى أن القرار راعى تحقيق التوازن بين المصلحة العليا للدولة فيما يخص ترشيد استهلاك الكهرباء ومصلحة المواطنين في ممارسة أنشطتهم التجارية.

الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح أصحاب المحال التجارية، والمطاعم، والورش، والكافيهات، والأعمال الحرفية بنطاق المدينة بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية، مشيدا بالاستجابة الكبيرة من أصحاب المحال التجارية، والمطاعم، والكافيهات، والأعمال الحرفية والتزامهم بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية، كما أشار إلى أن هذا القرار يأتي فى إطار جهود الدولة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استخدام الكهرباء بما يسهم في تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، والارتفاع غير المسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.

ونص القرار على أن تكون مواعيد فتح المحال التجارية يوميًا خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، الساعة السابعة صباحًا على أن يجرى الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، مع زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها، وأن تكون مواعيد فتح المولات التجارية يومياً خلال الفترة المشار إليها اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، مع زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحاً.

ويستثنى من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية المشار إليها محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين .

مرسى مطروح تبدء في تطبيق مواعيد الغلق للمحال التجارية

مرسى مطروح تبدء في تطبيق مواعيد الغلق للمحال التجارية

مرسى مطروح تبدء في تطبيق مواعيد الغلق للمحال التجارية

مرسى مطروح تبدء في تطبيق مواعيد الغلق للمحال التجارية

مرسى مطروح تبدء في تطبيق مواعيد الغلق للمحال التجارية

مرسى مطروح تبدء في تطبيق مواعيد الغلق للمحال التجارية

مرسى مطروح تبدء في تطبيق مواعيد الغلق للمحال التجارية

مرسى مطروح تبدء في تطبيق مواعيد الغلق للمحال التجارية