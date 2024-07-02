الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البرتغال تمر بعصوبة من سلوفينيا وتضرب موعدًا مع فرنسا فى ربع نهائى اليورو

رونالدو ضد سلوفينيا
رونالدو ضد سلوفينيا

تأهل منتخب البرتغال إلى ربع نهائي بطولة يورو 2024، بعدما مر بصعوبة من نظيره سلوفينيا بركلات الترجيح في اللقاء الذي أقيم بينهما بدور الـ 16 مساء الإثنين.

وحسم البرتغال تأهله من علامات الجزاء بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-0، حيث فرض ديوجو كوستا نفسه نجمًا للمباراة بعدما تصدى لثلاث ركلات ترجيح.

وضرب منتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو موعدًا ناريًا في ربع النهائي ضد فرنسا الذي فاز بصعوبة على بلجيكا.

واستحوذ المنتخب البرتغالي بالكامل على مجريات الشوط الأول بنسبة وصلت إلى 62% مقابل 10% للمنتخب السلوفيني.

وشهدت الدقيقة 34 أخطر فرص الشوط الأول، من ركلة حرة سددها كريستيانو رونالدو على حدود منطقة جزاء مرت فوق مرمى يان أوبلاك حارس سلوفينيا.

وفي الشوط الثاني بادر منتخب سلوفينيا البرتغال الهجمات، ليلجأ الفريقين إلى الأشواط الإضافية والتي شهدت تصدى أوبلاك لركلة جزاء سددها رونالدو بالدقيقة 105.

وتعملق كوستا حارس البرتغال بالدقيقة 115 بالتصدي لانفراد كامل بالمرمى من سيسكو، بعد خطأ فادح من بيبي.

 

تشكيل البرتغال أمام سلوفينيا في يورو 2024

أما عن تشكيل البرتغال أمام سلوفينيا في يورو 2024، فشهد تواجد كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي أساسيًا.

وجاء تشكيل البرتغال أمام سلوفينيا في يورو 2024 كالآتي:

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبين دياز - بيبي - نونو مينديش

خط الوسط: جواو بالينيا - فيتينيا - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: برناردو سيلفا - رافائييل لياو - كريستيانو رونالدو

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