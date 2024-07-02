بلينكن: سياسات بايدن عززت الثقة بالقيادة الأمريكية فى العالم

رد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الإثنين، على الانتقادات الموجهة لأداء الرئيس جو بايدن، في مناظرة أمام منافسه الرئيس السابق دونالد ترمب، الخميس، قائلًا إن سياساته خلال ثلاث سنوات ونصف، عززت الثقة في القيادة الأمريكية في العالم.

وقال بلينكن إن "الناس في جميع أنحاء العالم ينظرون إلى ما فعله بايدن منذ توليه منصبه، وليس ليلة واحدة فقط، وأنهم يقدرون سياساته" في إشارة إلى ما اعتبرته دوائر سياسية إخفاقات من بايدن في المناظرة.

وأعربت وسائل إعلام عالمية عن انزعاجها من أداء بايدن في المناظرة أمام ترمب.

وأضاف بلينكن في إحدى فعاليات معهد "بروكينجز" عما يجب أن يعرفه "الأصدقاء والأعداء" في جميع أنحاء العالم عن القيادة الأمريكية في عهد بايدن: "لقد رأوا رئيسًا أعاد استثمار أمريكا في العالم، وأعاد الاستثمار في هذه التحالفات، وفي هذه الشراكات بالطرق التي يسعون إليها ويريدونها".