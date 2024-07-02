الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

يحرص المسافرون إلى المملكة العربية السعودية مع قرب موعد سفرهم على معرفة سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، حيث شهد سعر الريال السعودي اليوم  استقرارًا ملحوظًا بمستهل تعاملات اليوم، وبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو قيمة 12.78 جنيه، 12.82 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات أمام سعر الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري

ويقدم «الدستور»، في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري نحو 12.78 جنيه للشراء، 12.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري نحو 12.79 جنيه للشراء، ونحو 12.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري المصري نحو 12.79 جنيه للشراء، ونحو 12.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB مستوى 12.73 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، إلى نحو 12.79 جنيه للشراء، ونحو 12.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، عند نحو 12.83 جنيه للشراء، ونحو 12.86 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري نحو 12.76 جنيه للشراء، ونحو 12.80 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 2 يوليو  2024  نحو 0.27 دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

بلغ الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024.

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أسعار العملات في مصر اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء  نحو مبلغ 48.20 جنيه للشراء، و48.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري
وسجل اليورو اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري نحو 51.80 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري
وسجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 61.08 جنيه للشراء، و61.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري
وسجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 157.26 جنيه للشراء، و157.76 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
وسجل الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري نحو 13.12 جنيه للشراء، و13.16 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري
وسجل 100 ين ياباني اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري نحو 29.92 جنيه للشراء، و30.00 جنيه للبيع.

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