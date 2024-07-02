الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء إجراءات التفتيش لطلاب الثانوية العامة 2024 قبل امتحان اللغة الأجنبية الأولى

التفتيش لطلاب الثانوية
التفتيش لطلاب الثانوية العامة

بدأ مسؤلو لجان امتحانات الثانوية العامة تفتيش الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية البالغ عددها 1981 لجنة على مستوى الجمهورية، من خلال العصا الإلكترونية والبوابات الإلكترونية.

وفي ذات السياق، وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان بهدوء دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية، وكذا تفتيش دورات المياة تفتيشًا دقيقًا.

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ويؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول، اليوم الثلاثاء طلاب الشعبتين الأدبية والعلمية امتحان مادة اللغة الاجنبية الاولى، في رابع أيام امتحانات المواد المضافه للمجموع.


جدول الثانوية العامة 2024

 

– السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية.

– الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

– 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

– الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

– السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

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– الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

– السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

– الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

– السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.

لجان امتحانات الثانوية العامة العصا الإلكترونية جدول الثانوية العامة 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى شعبة علمي علوم علم النفس والاجتماع الأحياء

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