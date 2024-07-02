خالد داوود لـ"الشاهد": حديث مرشد الإخوان عن المسيحيين كان نقطة سوداء

كشف خالد داوود، قيادي سياسي وكاتب صحفي، عن رد فعل الإخوان على تصريح مرشدهم حول رفضه دخول المسيحيين الجيش ودفعهم الجزية لأنه جيش الأمة الإسلامية.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإخوان تنصلوا من هذا الكلام وقالوا إنه ليس كلام المخرج لأن من أدبيات الإخوان أن تقول عكس ذلك، وتحدثوا حول أن التصريح تم تحريفه، مؤكدًا أنه كان معه تسجيل للحوار، ووقتها مكرم محمد أحمد أخذ التسجيل منه، وكذلك عبدالعال الباقوري، رئيس تحرير جريدة "الأهالي" الراحل عبدالعال الباقوري.

وتابع، أنه كان متحوطًا أن يعطيه التسجيل، والكاتب عادل حمودة في "روزا ليوسف" كان مهتم بقوة بهذا الموضوع، مؤكدًا أن هذا الأمر كان نقطة فاصلة وبقعة سوداء في سجل الإخوان المسلمين وكاشفة لانها كشفت الموقف الطائفي والأفكار المتطرفة تجاه أكبر أقلية مسيحية بالشرق الأوسط.

تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.