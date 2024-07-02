توقعات برج الثور اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024

يبحث العديد من المواطنين عن توقعات برج الثور اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024، وترصد الدستور خلال التقرير التالي التفاصيل.

توقعات برج الثور اليوم الثلاثاء ٢ يوليو

هذا الشعر تُزودك الأفلاك بطاقة كبيرة للعمل والانطلاق واثقًا من نفسك، إذ أن هذه الفترة إشارة أخرى إلى إزدهار في المجال المالي والمهنيّ.

وتتسع رقعة نشاطاتك وتتوسع أعمالك ومشاريعك وتقدم على تنفيذ كل خطوة بعناية ودراية فتبدو أكثر مثابرة من السابق وأكثر صبرًا لبلوغ الأهداف، وتنتصر على أخصامك بفضل قدرتك على التحمل وإصرارك على النجاح مهما بلغت الصعوبات.

برج الثور والعاطفة

تتاح لك فرص لتنفيذ ما تريد بدون عوائق، خاصَّةً وأنَّ أورانوس المستقر في برجك يُهيئك لما قد يطرأ من أحداث تُحوّلها أنت إلى انطلاقة نجاح مع مساعدة بعض الأصدقاء من أبراج الجوزاء والسرطان.

وتتوصل في الأيام العشرة الأخيرة إلى تنفيذ رغبة طالما راودتك وعاطفيًا، تتأجل همومك الشخصيَّة إلى النصف الثاني، فالكواكب تُحيي بعض العواطف والمشاعر الراكدة، وربَّما تتلقّى رسائل الحُبّ أو إشارات إهتمام توقظ في نفسك ضوءًا جديدًا وتلهب حماستك.

تقسيمات الأبراج في علم التنجيم

جدير بالذكر أنه يبلغ عدد الأبراج أثني عشر برجًا، لكلٍ منها صفاتٌ مُميّزةٌ تختلف عن غيرها، ويتمّ تصنيف الأبراج حسب التّاريخ، فينتمي مواليد كلّ برجٍ لفترةٍ مُعيّنةٍ من تاريخ الشّهر، وينتمي النّاس إلى أبراجٍ مختلفةٍ في دائرةِ البرج.

تقسمُ الأبراج وفق علم الفلك والتنجيم إلى أربعةِ أنواعٍ: الأبراج التّرابية، والأبراج المائيّة، والأبراج النّارية، والأبراج الهوائيّة. ويضمُّ كلُّ نوعٍ من هذه الأنواع أربعةَ أبراجٍ تشترك في الصّفات العامّة.

الأبراج التّرابية: وتضمُّ برجَ الثّور، وبرج العذراء، وبرج الجدي.

الأبراج المائيّة: وتضمّ برج العقرب، وبرج السّرطان، وبرج الحوت.

الأبراج النّارية: وتضمّ برج الأسد، وبرج الحمل، وبرج القوس.

الابراج الهوائيّة: وتضمّ برج الجوزاء، وبرج الميزان، وبرج الدّلو.